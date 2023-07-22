А вот не надо было злить русского медведя

В России создаётся ракетная система наземного базирования для тотального истребления танков противника на дальностях до 100 километров. В польском издании Defence24 рассказали о новейшей разработке Тульского КБП - ракетном комплексе "Гермес".

Сверхзвуковые ракеты, смонтированные на базе шасси КамАЗ 6х6, были показаны широкой публике в 2020 году.

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Благодаря заложенному принципу модульности, ракетный комплекс способен охотиться помимо наземной тяжелобронированной техники и на воздушные цели.





Источник фото: defence24.pl





В Польше посчитали, что новая система не только лучше "стандартного" РСЗО БМ-30 Смерч, но и дешевле: благодаря современной начинке, ракеты "Гермеса" способны исполнять роль зенитных снарядов, эффективно сбивая как воздушные ударные дроны противника, так и ракеты семейства GMLRS, запущенные с M142 HIMARS и его старшего собрата M270 MLRS.

Всего предусматривается два варианта комплекса - с большим или меньшим калибром ПУ. В первом случае рассматриваются варианты 170-мм, во втором - 210-мм. Причём ракетами комплекса могут быть вооружены сухопутные автомобили, вертолёты и морская техника.

Более младший вариант с меньшим калибром способен поражать технику на расстоянии до 20 км, со скоростью воздушного снаряда до 1000 м/с. В большем же исполнении оружейного калибра управляемая ракета способна пролететь примерно 100 км со скоростью 1300 м/с. Боеголовки бывают двух типов: с осколочно-фугасным оснащением или же кумулятивным боеприпасом.







