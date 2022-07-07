Honor обогнал Xiaomi, OPPO, Vivo и Realme по выручке от продаж смартфонов

Сегодня Strategy Analytics опубликовала отчет, в котором говорится, что в первом квартале 2022 года оптовая выручка от продажи смартфонов Honor увеличилась на 291%. Это был самый быстрый рост среди всех брендов за квартал. У других крупных китайских производителей Xiaomi, OPPO и Vivo продажи снизились.

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В отчете указано, что всего за 5 кварталов выручка Honor подскочила до шестого места в мире и составила 3% доли мирового рынка. Как относительно новый бренд смартфонов, Honor в основном ограничен Азиатско-Тихоокеанским регионом, особенно на внутреннем рынке Китая.

По оценкам Strategy Analytics, в первом квартале 2022 года более 95% ее оптовой выручки будет поступать из Азиатско-Тихоокеанского региона. В течение квартала годовой темп роста Honor достиг 370%, в то время как годовой темп роста других производителей смартфонов в Китае резко упал. Ближний Восток и Африка — еще один регион, где выручка Honor выросла в 10 раз, но поставки не высоки.

Кроме того, в первом квартале 2022 года глобальная средняя оптовая цена продажи Honor также продемонстрировала самый высокий годовой темп роста — 70%. По этому показателю компания в течение квартала входила в топ-10 с такими брендами, как Xiaomi, OPPO, Vivo и Realme.

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