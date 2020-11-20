ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
ASRock выпустила последнюю версию прошивки BIOS, которая обеспечивает поддержку линейки чипов AMD Ryzen 5000 "Vermeer" нового поколения для настольных ПК на платах с AMD B450. ASUS также объявила о выпуске своей прошивки BETA BIOS, чтобы обеспечить поддержку семейства AMD Ryzen 5000 на платах с AMD X470 и B450.
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В общей сложности 15 плат серии ASRock B450 получили прошивку BIOS. Чтобы получить новый BIOS для материнских плат с AMD B450 можно перейти на страницу обновления BIOS и выбрать ссылку из списка поддержки.
Прошивка ASRock BIOS основана на AGESA 1.1.0.0, который по-прежнему поддерживает процессоры AMD Ryzen 5000 для настольных ПК. ASRock заявляет, что вся ее линейка плат 400-й серии получит поддержку BIOS и в список будут добавлены оставшиеся платы на X470 и B450. По заявлению ASUS, последняя версия прошивки BIOS будет основана на AGESA 1.1.8.0, выпуск которой ожидается через несколько недель.
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Другие поставщики плат серии 400 также объявили о поддержке процессоров AMD Ryzen 5000, которые появятся на следующей неделе. Некоторые поставщики также подтвердили поддержку плат 300-й серии (A320 и X370) в будущем для последнего поколения процессоров AMD Ryzen 5000 AM4.
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