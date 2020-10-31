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Всего несколько дней назад просочились полные подтвержденные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti нового поколения. Это видеокарта серии GeForce RTX 30 на базе процессора GA104, которая должна занять сегмент рынка мейнстрима стоимостью менее 400 долларов.

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На этой неделе NVIDIA наконец-то выпустила свою видеокарту GeForce RTX 3070 после двухнедельной задержки от первоначальной даты. NVIDIA заявила, что отодвинула дату запуска на две недели для того, чтобы партнеры по производству материнских плат, дистрибьюторы и конечные пользователи получили большую доступность видеокарты. Может ли GeForce RTX 3060 Ti постичь та же участь? На данный момент доступная информация подтверждает, что RTX 3060 Ti может не хватать также, как RTX 3070. 3060 Ti уже распространяется среди розничных продавцов и очень скоро должна появится у обозревателей.

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MyDrivers сообщает, что NVIDIA якобы установила дату запуска на 17 ноября, вторник. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti будет иметь графический процессор GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Как и RTX 3070 карта 3060 Ti будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой 14 Гбит/с, а ширина шины останется 256 бит, что должно обеспечить пропускную способность 448 ГБ/с.