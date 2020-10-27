Замечены полные спецификации недорогой видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti - конкурент AMD Radeon RX 6700
Просочились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в утилите GPU-Z, которые были замечены редактором базы данных GPU и CPU TechPowerUp, Matthew Smith.
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NVIDIA анонсирует RTX 3060 Ti после RTX 3070 в ноябре и ожидается, что она будет доступна в конце ноября или в начале декабря для конкуренции с линейкой видеокарт AMD Radeon RX 6700 на базе графического процессора Navi 22.
Согласно GPU-Z спецификации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti включают графический процессор GA104-200, который имеет 4864 ядра CUDA, 80 ROPs, базовую тактовую частоту 1410 МГц и частоту разгона 1665 МГц. Карта должна обеспечивать эффективную вычислительную мощность 16,2 TFLOPs.
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Что касается памяти, видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ti будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6, которая будет работать с интерфейсом 256-битной шины. Тактовая частота памяти GDDR6 будет поддерживаться на уровне 1750 МГц или 14 Гбит/с, что даст общую пропускную способность до 448 ГБ/с.
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Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti станет популярным предложением для геймеров и уже выставлена для предварительного заказа в Китае по цене около 400 долларов. NVIDIA также планирует выпустить более дешевую видеокарту GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти и 192-битным интерфейсом шины на базе ядра графического процессора GA106, только в следующем году.
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