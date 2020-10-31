16-ядерный флагман AMD Ryzen 9 5950X Zen 3 превзошел Ryzen 9 3950X Zen 2 на 24% в тестах SiSoftware
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X с архитектурой Zen 3 и 16 ядрами был проверен SiSoftware. В предыдущем сообщении SiSoftware познакомили с тестами Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X, а теперь они опубликовали тесты Ryzen 9 5950X.
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AMD Ryzen 9 5950X - это 16-ядерный процессор, который предназначен для высокой производительности в многопоточности на сокете AM4. Процессор имеет общую кэш-память 72 МБ с TDP 105 Вт и тактовую частоту разгона до 4,9 ГГц.
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Некоторые из основных функций, которые были выделены AMD для процессоров Ryzen 5000 Zen 3 и включают:
Увеличение общего IPC на 19% по сравнению с ZEN 2;
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Более высокие базовые и турбо тактовые частоты - около 5%;
Конструкция на чиплетах CCX “core complexes” до 8C/16T и 32 МБ кэш-памяти L3;
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Центральный концентратор ввода-вывода с контроллерами памяти и мостами PCIe 4.0 с подключением через IF (Infinity Fabric);
2 чиплета на настольной платформе, то есть до 2x 8C (16C/32T в 5950X);
L3 - 64 МБ на 5950X или 2x 32 МБ;
20 линий PCIe 4.0;
Официально 2x контроллера памяти DDR4 до 3200 МТ/с (4266 МТ/с макс.).
В микроархитектуре есть больше изменений, которые должны улучшить производительность и безопасность:
Расширения целостности потока управления (CFX) и теневые стеки (SSX);
Многоключевое шифрование памяти;
Межъядерные задержки уменьшены за счет общего L3 (8C и меньше);
Процессоры AMD не были затронуты большинством уязвимостей, за исключением двух (BTI/«Spectre», SSB/«Spectre v4»), которые теперь устранены аппаратно.
В тестах производительности 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 5950X SiSoftware зафиксировала повышение производительности процессора на 24% в сравнении с предшественником Ryzen 9 3950X. SiSoftware называет AMD Ryzen 9 5950X вершиной вычислительной производительности настольных ПК и заявляет, что даже с поддержкой AVX-512 Intel просто не может превзойти процессоры AMD Ryzen 5000 для настольных ПК. Также заявлено, что Ryzen 9 5950X является высокопроизводительным процессором и двухканальный интерфейс DDR4 определенно нуждается в более высококанальном интерфейсе или поддержке DDR5.
Результаты тестирования 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 5950X "Zen 3":
AMD Ryzen 9 5950X официально дебютирует в розничном сегменте 5 ноября со стоимостью 800 долларов. Цены на серию процессоров AMD Ryzen 5000 для настольных ПК составляют:
AMD Ryzen 9 5950X $800;
AMD Ryzen 9 5900X $550;
AMD Ryzen 7 5800X $450;
AMD Ryzen 5 5600X $300.
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