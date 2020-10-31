Процессоры AMD Ryzen 5 и 7 Zen 3 до 40% быстрее Zen 2, опережают 8-ядерные и 10-ядерные чипы Intel
Разработчик раскрыл результаты тестов оценки производительности серии процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer.
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SiSoftware опубликовала результаты внутреннего тестирования двух процессоров Zen 3 - AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X.
Согласно тестам проведенным SiSoftware 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 на 15-40% быстрее, чем процессор Ryzen 5 3600X Zen 2, а 8-ядерный Ryzen 7 5800X на 25-40% быстрее, чем Ryzen 7 3700X Zen 2 по всем видам алгоритмов.
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Разработчик утверждает, что AMD Ryzen 5 5600X смог обогнать даже 8-ядерный процессор Intel Core i9-9900K, что считается большой победой над Intel.
Относительно процессора AMD Ryzen 7 5800X SiSoftware заявляет, что 8-ядерный процессор Zen 3 работает, как 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X Zen 2, оставляя позади 8-ядерный процессор Intel Core i9-9900K и 10-ядерный HEDT-чип Intel Core i9-7900X.
Несмотря на отсутствие серьезных архитектурных изменений, за исключением более крупной 8-ядерной компоновки CCX и унифицированного кеша L3 по сравнению с Zen 2 процессорам Zen 3 удается быть быстрее, также значительно опережая конкурентов даже с AVX512 и большим количеством ядер, как 10-ядерный HEDT-процессор Intel Core i9-7900X поколения Skylake-X. Даже алгоритмы потоковой передачи AMD Ryzen 5000 Zen 3 улучшены более чем на 20%.
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