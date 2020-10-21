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С приближением выпуска видеокарт AMD Radeon RX 6000 и процессоров Ryzen 5000 AMD выпустила список рекомендаций, которым розничные торговцы должны следовать, чтобы избежать дефицита новых видеокарт и процессоров.

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Спрос на видеокарты нового поколения заметно выше и большее количество пользователей собираются перейти на новые модели. NVIDIA была первой, которая выпустила серию видеокарт GeForce RTX 3000 с 8-нм техпроцессом Ampere в сентябре, а AMD следует за ней с 7-нм техпроцессом RDNA2 около 3 месяцев спустя.

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Для избежания спекуляцией видеокарт по завышенной цене NVIDIA использовала капчу на официальном сайте. Впоследствие NVIDIA использовала других продавцов для продажи своей версии Founders Edition, как в США, так и в Европе. Но это избавило только от одной проблемы, а спрос также сильно превышает предложение. Ожидается, что AMD также получит большой спрос на видеокарты следующего поколения. А т.к. пользователи, которым необходимы новые видеокарты станут покупать любую доступную новую карту, то никто точно не знает, когда серия RTX 3000 все-таки появится на полках магазинов.

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Чтобы не допустить ошибки, которую NVIDIA сделала при выпуске GeForce RTX 3000 Ampere AMD отправила партнерам документ, в котором описаны возможные меры по предотвращению получения спекуляций карт серии Radeon RX 6000. RedGamingTech получил этот документ и показал его на YouTube в следующем видео:

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Графические карты AMD Radeon RX 6000 будут представлены 28 октября, запуск запланирован на ноябрь, а процессоры AMD Ryzen 5000 будут официально доступны 5 ноября.