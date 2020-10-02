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NVIDIA представила потребительские видеокарты Ampere тремя моделями - NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. RTX 3080 и RTX 3090 уже вышли на рынок и теперь они доступны для покупки, однако осталась одна карта представленной серии - RTX 3070. Запуск GeForce RTX 3070 изначально планировался на 15 октября, но официально он был отложен NVIDIA.

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По заявлению компании, причиной такой задержки запуска является ожидаемо высокий спрос, хотя производство карт активно растет и компания быстро запасается видеокартами GeForce RTX 3070. Партнеры NVIDIA не торопятся, чтобы запастись картами, так как средний уровень видеокарт всегда очень востребован.

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Напомним, видеокарта GeForce RTX 3070 имеет 5888 ядер CUDA работающих на базовой частоте 1,5 ГГц и частоте разгона 1,73 ГГц. В отличие от более дорогих карт Ampere RTX 3070 использует старую память GDDR6 на 256-битной шине с пропускной способностью 448 ГБ/с.

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Графический процессор имеет TDP 220 Вт и будет предлагаться в различных вариантах от партнеров NVIDIA. NVIDIA GeForce RTX 3070 можно будет приобрести с 29 октября по цене от 500 долларов или 45 490 руб. Официальное заявление можно посмотреть на странице NVIDIA по ссылке.