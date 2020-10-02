NVIDIA официально перенесла выпуск видеокарты GeForce RTX 3070 Ampere на 29 октября
NVIDIA представила потребительские видеокарты Ampere тремя моделями - NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. RTX 3080 и RTX 3090 уже вышли на рынок и теперь они доступны для покупки, однако осталась одна карта представленной серии - RTX 3070. Запуск GeForce RTX 3070 изначально планировался на 15 октября, но официально он был отложен NVIDIA.
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По заявлению компании, причиной такой задержки запуска является ожидаемо высокий спрос, хотя производство карт активно растет и компания быстро запасается видеокартами GeForce RTX 3070. Партнеры NVIDIA не торопятся, чтобы запастись картами, так как средний уровень видеокарт всегда очень востребован.
Напомним, видеокарта GeForce RTX 3070 имеет 5888 ядер CUDA работающих на базовой частоте 1,5 ГГц и частоте разгона 1,73 ГГц. В отличие от более дорогих карт Ampere RTX 3070 использует старую память GDDR6 на 256-битной шине с пропускной способностью 448 ГБ/с.
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Графический процессор имеет TDP 220 Вт и будет предлагаться в различных вариантах от партнеров NVIDIA. NVIDIA GeForce RTX 3070 можно будет приобрести с 29 октября по цене от 500 долларов или 45 490 руб. Официальное заявление можно посмотреть на странице NVIDIA по ссылке.
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