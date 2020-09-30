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Объявлена возможная дата запуска процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X "Vermeer" Zen 3 следующего поколения. Согласно 1usmus и Computerbase серия процессоров Ryzen 5000 может появиться на рынке еще до появления графических карт серии Radeon RX 6000 на базе AMD RDNA 2.

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Согласно источникам Videocardz заявлено, что семейство AMD Ryzen 5000 первоначально будет представлено моделями Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, однако Uniko's Hardware недавно написала в Твиттере, что стартовая линейка будет включать не только на эти два SKU, а еще Ryzen 9 5950X и Ryzen 5 5600X.

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AMD Ryzen 9 5950X станет флагманом с 16 ядрами и 32 потоками и за ним следует Ryzen 9 5900X, который будет иметь 12 ядер и 24 потока. AMD Ryzen 7 5800X получит 8 ядер и 16 потоков, а Ryzen 5 5600X будет иметь 6 ядер и 12 потоков. Цены скорее всего останутся близкими к существующим и было видно из ранее вышедшего теста, что Zen 3 предложит серьезную модернизацию по сравнению с Zen 2. Следующая таблица из Twitter от CapFrameX показывает повышение производительности для 8-ядерного Ryzen 7 5800X более, чем на 30% 8 ядер по сравнению с 8-ядерным Ryzen 7 3800X на базе Zen 2:

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Про дату запуска оба источника сообщили об одном совпадающем дне, а именно 20 октября. 1usmus сообщил, что его информация основана на более ранних отчетах и анонс Zen 3 состоится 20 октября и в этот же день поступят в продажу AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X Zen 3, т.е. менее, чем через месяц, а видеокарты Radeon RX серии 6000 будут представлены 28 октября.

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Computerbase указывает на две возможные даты - 20 октября и 27 октября. Поэтому AMD может сначала выпустить чипы высшего уровня, а затем более массовые модели или могут просто выбрать один день и запустить в розничную продажу 4 чипа вместе. 1usmus также отмечает, что видеокарты AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) могут появиться в рознице гораздо позже - 15-20 ноября, т.е. через два месяца после выпуска линейки NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere.