Подтверждены модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/SUPER с 8 ГБ, RTX 3070 Ti/SUPER с 16 ГБ и RTX 3080 с 20 ГБ памяти
Модель графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3080, выпущенная на прошлой неделе, поставляется с 10 ГБ памяти и 320-битным интерфейсом с использованием микросхем памяти 8 Гбит в то время, как RTX 3090 получила значительно больший объем памяти в 24 ГБ с расположением микросхем памяти по обе стороны печатной платы.
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Скорее всего, версия RTX 3080 с 20 ГБ памяти будет использовать тот же метод. Между видеокартами RTX 3080 10 ГБ и RTX 3090 24 ГБ существует огромный разрыв в цене, который NVIDIA могла бы заполнить моделью RTX 3080 на 20 ГБ.
Скорее всего RTX 3080 с 20 ГБ памяти не оснастят большим количеством ядер, чем уже выпущенная на прошлой неделе, поставляется с 10 ГБ памяти, поэтому видеокарта может получить название 3080 Ti или 3080 SUPER. На веб-странице GIGABYTE, предназначенной для активации пакета Watch Dogs Legion + GeForce NOW серии RTX 30, перечислены предложения видеокарт, в том числе большой выбор видеокарт на базе неанонсированных GPU. Среди них есть модели GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти, RTX 3070 с 16 ГБ и более интересный вариант RTX 3080 с 20 ГБ памяти.
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Эта утечка подтверждает конфигурации памяти, о которых сообщалось в течение последних двух месяцев. Модель GeForce RTX 3060 Ti/SUPER на базе урезанного GPU GA104-200 будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6, а модель RTX 3070 Ti/SUPER с полным GPU GA104 и 6144 ядрами CUDA получит 16 ГБ памяти GDDR6.
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