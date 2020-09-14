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Intel официально заявила о скором выходе 10-нм чипов "Tiger Lake" SuperFin и конкуренции с AMD Ryzen Renoir

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Компания Intel поделилась официальной информацией о 10-нанометровых процессорах "Tiger Lake" SuperFin. Intel утверждает, что четырехъядерные модели "Tiger Lake", благодаря их 10-нанометровому техпроцессу SuperFin, ядрам Willow Cove и графике Iris XE уже смогут соперничать с восьмиядерными чипами AMD Renoir в тестах производительности. Если прогнозы Intel о производительности верны, то восьмиъядерные модели "Tiger Lake" могут оказаться чрезвычайно конкурентоспособными по сравнению с существующей линейкой AMD Ryzen Mobile Renoir.

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Текущие 10-нм процессоры Intel Ice Lake предназначены для игрового рынка с количеством ядер до четырех, а 14-нм процессоры Comet Lake подходят для высокопроизводительных рабочих нагрузок. Тем не менее, Intel сообщила во время своих брифингов о "Tiger Lake", что все ее будущие чипы для ноутбуков будут поставляться с 10-нм технологией SuperFin (или лучше), а это означает, что у компании не будет раздельного стека продуктов.

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Текущие двух- и четырехъядерные чипы Tiger Lake предназначены только для сегмента от 7 до 28 Вт в то время, как более крупные процессоры Tiger Lake-H займут верхние эшелоны рынка производительности. Intel не планирует добавлять Tiger Lake в свою линейку процессоров для настольных ПК, но раньше уже появлялись первые и новые NUCs Tiger Lake от ASRock. Восьмиъядерные модели также войдут в линейку NUC, которые в сочетании с графическим чипом Xe могут оказаться достойными для производительности компактных настольных ПК.

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REY_B_
01:59
Речь идёт о том, что о настольном сегменте на 10нм у Интел речи нет!
Intel официально заявила о скором выходе 10-нм чипов "Tiger Lake" SuperFin и конкуренции с AMD Ryzen Renoir
Johan_888
01:57
Я тоже играю в wot на уровне изиподпифко, потому что уровень нормалтрезв сильно хардкорный для пятой точки.
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Inqizitor
01:56
Четыре ядра на рынок в 2020 году выводить - неописуемая наглость.
Intel официально заявила о скором выходе 10-нм чипов "Tiger Lake" SuperFin и конкуренции с AMD Ryzen Renoir
mo3ulla
01:56
вы эти заплатки и параною получите в следующем релизе винды . хотите вы этого или нет :)
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
Alex TOPMAN
01:53
Не вдаваясь в конкретные цифры, по сути - я согласен с автором. Где-то так и есть.
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
VRoman
01:52
Откуда инфа о 8 ядрах у Интел на 10нм в мобильном сегменте? Там такого не ожидается. Где новость о Zen3 в которой АМД открыто говорит о строении архитектуры?
Intel официально заявила о скором выходе 10-нм чипов "Tiger Lake" SuperFin и конкуренции с AMD Ryzen Renoir
pao744
01:52
Продолжайте обновляться и радовать свою паранойю. Мне пофиг. Шансы что будут взламывать мой компьютер таким методом меньше чем шанс найти корабль пришельцев возле дома.
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
Alex TOPMAN
01:51
Прогресс в среднем по 20% в год или по 25% на поколение (со сменой раз в 15 месяцев).
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 10 лет – GeForce GTX 285 VS GeForce RTX 2080Ti в популярных играх по версии Testing Games
Kasyan
01:51
Сам не хардкорщик, но Resident Evil 2 Remake прошел на всех уровнях сложности. Кстати на харде нужно уже думать и стрелять аккуратно ибо патронов не хватает и сразу играть становится интереснее. Сейча...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
omoikane
01:50
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