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Компания Intel поделилась официальной информацией о 10-нанометровых процессорах "Tiger Lake" SuperFin. Intel утверждает, что четырехъядерные модели "Tiger Lake", благодаря их 10-нанометровому техпроцессу SuperFin, ядрам Willow Cove и графике Iris XE уже смогут соперничать с восьмиядерными чипами AMD Renoir в тестах производительности. Если прогнозы Intel о производительности верны, то восьмиъядерные модели "Tiger Lake" могут оказаться чрезвычайно конкурентоспособными по сравнению с существующей линейкой AMD Ryzen Mobile Renoir.

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Текущие 10-нм процессоры Intel Ice Lake предназначены для игрового рынка с количеством ядер до четырех, а 14-нм процессоры Comet Lake подходят для высокопроизводительных рабочих нагрузок. Тем не менее, Intel сообщила во время своих брифингов о "Tiger Lake", что все ее будущие чипы для ноутбуков будут поставляться с 10-нм технологией SuperFin (или лучше), а это означает, что у компании не будет раздельного стека продуктов.

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Текущие двух- и четырехъядерные чипы Tiger Lake предназначены только для сегмента от 7 до 28 Вт в то время, как более крупные процессоры Tiger Lake-H займут верхние эшелоны рынка производительности. Intel не планирует добавлять Tiger Lake в свою линейку процессоров для настольных ПК, но раньше уже появлялись первые и новые NUCs Tiger Lake от ASRock. Восьмиъядерные модели также войдут в линейку NUC, которые в сочетании с графическим чипом Xe могут оказаться достойными для производительности компактных настольных ПК.