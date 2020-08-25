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Компания ASUS анонсировала бюджетные материнские платы с чипсетом A520 серий TUF Gaming, Prime и Pro. Эти платы разработаны для удовлетворения требований широкого круга пользователей, снабжены ПЗУ BIOS емкостью 32 МБ и могут поддерживать будущие процессоры AMD Ryzen 4000 и APU с архитектурой Zen 3. Чипсет AMD A520 является преемником A320 и имеет поддержку интерфейса PCI Express 3.0.

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В платах ASUS с A520 можно применять процессоры APU AMD, которые подойдут для сборки бюджетной игровой системы, мультимедийного ПК или рабочей станции, что делает их идеальными для домашних пользователей и предприятий малого и среднего бизнеса.

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Компания ASUS также рада сообщить, что ее команда R&D побила существующий мировой рекорд частоты памяти, установив DDR4-6666 на ROG Strix B550-I Gaming, используя процессор AMD Ryzen 4700GE и память Crucial Ballistix MAX.

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Также, сейчас доступны новые обновления BIOS ASUS для всей линейки плат серий A520, X570 и B550 на базе сокета AM4. Последние версии BIOS включают обновление AGESA combo V2 PI 1.0.8.0, которое необходимо для совместимости с будущими процессорами AMD Ryzen.

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ASUS стремится обеспечить лучшую поддержку BIOS и продолжит оптимизацию BIOS, чтобы обеспечить максимальную производительность и удобство использования.