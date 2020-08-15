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ASRock и ASUS представят недорогие платы с AMD A520 от $75 до $150 для Ryzen 3000 и 4000 18 августа, характеристики

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Партнеры AMD планируют представить материнские платы на базе чипсета A520 начального уровня на следующей неделе. Линейка плат с A520 нацелена на сборщиков бюджетных настольных ПК с процессором AMD Ryzen. Для этих целей материнские платы A520 будут обслуживать рынок начального уровня, предлагая баланс функций и производительности в диапазоне от 75  до 150 долларов. Стало известно, что партнеры AMD представят свои материнские платы на базе чипсета A520 18 августа.

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Линейка плат с чипсетом A520 не включает поддержку интерфейса PCIe Gen 4 и более высокий уровень портов ввода-вывода, которые предоставляют платы X570 и B550, но полностью поддерживают процессоры с сокетом AM4, включая Ryzen 3-го поколения и APU Ryzen 4000G.

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Информатор Momomo_US обнаружил материнскую плату типоразмера micro-ATX ASUS PRIME A520M-K выставленную для продажи на сайте Newegg по цене всего 76 долларов. Материнская плата с сокетом AM4 оснащена 6-фазным питанием VRM без радиаторов и двумя слотами DDR4 DIMM, которые поддерживают память частотой до 4600 МГц и общей емкостью до 64 ГБ.

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Слоты расширения PRIME A520M-K включают два интерфейса PCIe 3.0 x1, один PCIe 3.0 x16, один слот M.2 и четыре порта SATA III. Также, плата оснащена рядом портов ввода-вывода - 4 порта USB 3.2 Gen 1, 2 порта USB 2.0, 1 порт HDMI, 1 порт D-Sub, порт Realtek Gigabit Ethernet LAN, 3-канальный аудиоразъем и порт PS/2. Материнская плата имеет форм-фактор mATX, а ее цена всего на 10 долларов выше предшественницы A320M-K, которая также продается на Newegg по цене 65 долларов.

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Videocardz также опубликовал первые фотографии линейки ASRock A520, которая будет включать минимум две новые материнские платы - A520M Pro4 и A520M-ITX/ac. ASRock A520M Pro4 имеет форм-фактор mATX, 6-фазную схему питания VRM и сплошные радиаторы над VRM и PCH.

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Слоты расширения A520M Pro4 включают два слота PCIe 3.0 x16, один слот M.2 с закрывающимся бронированным радиатором M.2, стандартный слот M.2 без радиатора и слот M.2 WiFi. Варианты поддержки жестких дисков включают четыре порта SATA III. Входы/выходы на материнской плате имеют четыре порта USB 3.2 Gen 1, два порта USB 3.2 Gen 2, два порта USB 2.0, HDMI, D-Sub, VGA, Gigabit Ethernet LAB и 3-канальный аудиоразъем. Что касается цены, ASRock A520M Pro 4 должен продаваться по цене немного выше платы ASUS A520M-K и ожидается, что ASRock A520M Pro4 будет стоить менее 100 долларов.


Плата ASRock A520M-ITX/ac отличается более премиальным дизайном с 8-фазным питанием VRM. Материнская плата также имеет радиаторы VRM, PCH и имеет два слота DDR4 DIMM с поддержкой емкости общей памяти до 64 ГБ. Слоты расширения включают один слот PCIe 3.0 x16 и один слот M.2, который скрыт под радиатором M.2. Скорее всего, на другой стороне печатной платы есть второй слот M.2, как и на других предложениях ASRock ITX.

Варианты подключения жестких дисков на A520M-ITX/ac включают четыре порта SATA III. Порты ввода/вывода предлагаются в виде двух USB 3.2 Gen 1, двух USB 3.2 Gen 2, двух USB 2.0, PS / 2, HDMI, DisplayPort, порта Gigabit Ethernet LAN, 3-канальный аудиоразъем HD и модуль WiFi с двумя антеннами. Цена на материнскую плату ASRock A520M-ITX/ac должна немного превышать диапазон в 100 долларов.

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