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Характеристики и цены на ожидаемые NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 - удвоена производительность Ray-Tracing и DLSS

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Лучшая игровая линейка NVIDIA серии GeForce RTX 30 Ampere будет представлена в следующем месяце и новая информация предполагает значительный скачок производительности и набора функций с новыми видеокартами GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Утечки от Avery78, Kopite7kimi и KatCorgi охватывают все аспекты характеристик - от спецификаций и производительности до цен на новые видеокарты, а изложенные данные объединяют эти утечки. Ожидается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 будет оснащена графическим процессором Ampere GA102-300, который представляет собой урезанный вариант полноценного графического процессора GA102. Полный вариант, скорее всего, будет использован в видеокарте Titan следующего поколения. NVIDIA GeForce RTX 3090 будет иметь 82 SM или 5248 ядер.

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В Ampere NVIDIA внесет серьезные изменения в конструкцию SM и удвоение блоков FP32, что приведет к улучшенной производительности трассировки лучей. Это говорит о том, что NVIDIA радикально изменила ALU и создала чип, который обеспечивает вдвое большую пропускную способность FP32. NVIDIA также удвоила тензорные ядра и ядра с трассировкой лучей, которые вдвое увеличили производительность FP32, производительность трассировки лучей и производительность DLSS в новых видеокартах. DLSS 2-го поколения будет основным алгоритмом ускорения тензорного ядра в Ampere. Также, информатор Rogame пролил свет на тактовые частоты GeForce RTX 3090, которые имеют значение базовой частоты 1410 МГц и частоты разгона 1740 МГц. Базовая частота на 60 МГц выше, чем у RTX 2080 Ti Founders Edition, а частота разгона на 105 МГц выше, чем у RTX 2080 Ti Founders Edition. Что касается производительности вычислений с плавающей запятой, то RTX 3090 обеспечивает более 24 терафлопс вычислительных мощностей FP32, что делает карту RTX 3090 на 75% быстрее, чем RTX 2080 Ti с производительностью вычислений 13,5 терафлопс.

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Что касается памяти, Micron подтвердила, что GDDR6X действительно будет применяться в линейке NVIDIA следующего поколения. Линейка высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX 30 Ampere включает:

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NVIDIA Titan - 48 ГБ GDDR6X

NVIDIA GeForce RTX 3090 - 24 ГБ GDDR6X

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NVIDIA GeForce RTX 3080 - 20 ГБ GDDR6X

NVIDIA GeForce RTX 3070 - 16 ГБ GDDR6X

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NVIDIA GeForce RTX 3060 - 12 ГБ GDDR6X

Все графические карты серии GeForce RTX 30 получают большое обновление памяти. NVIDIA GeForce RTX 3090 получит 24 ГБ видеопамяти на 384-битной шине, RTX 3080 получит 20 ГБ видеопамяти на 320-битной шине, RTX 3070 получит 16 ГБ видеопамяти на 256-битной шине и RTX 3060 получит 12 ГБ видеопамяти с интерфейсом 192-битной шины. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti еще не упоминается, но может появиться позже, с вариантом памяти на 22 ГБ и 352-битным интерфейсом шины, которая будет находиться между RTX 3080 и RTX 3090. Также, сообщение в блоге Micron подтверждает, что GDDR6X будет развивать скорость от 19 Гбит/с до 21 Гбит/с, что показывает вдвое большую пропускную способность по сравнению с существующими видеокартами серии GeForce RTX 20.

Слухи с форума Baidu также указывают на то, что RTX 3090 работает на частоте 1900 МГц при стандартной нагрузке и достигает около 2,0 ГГц при загрузке в 3DMark Time Spy Extreme. Утверждается, что пользовательские варианты могут достигать тактовой частоты около 2100 МГц, на которой заканчиваются существующие высокопроизводительные карты серии RTX 20. В графической производительности RTX 3090 набирает около 10 000 баллов с существующими драйверами, но новая версия повысит производительность до 11 000–11 500 баллов. Это указывает на повышение производительности на 50-60% по сравнению с разогнанной видеокартой RTX 2080 Ti. GeForce RTX 3080 набирает около 9000 баллов, а RTX 3070 быстрее разогнанного RTX 2080 Ti с графической оценкой около 7000-7500 баллов. Карты Founders Edition не настроены на очень высокий разгон в BIOS по умолчанию, но пользователи смогут получить действительно хороший разгон с помощью ручной настройки. Оценки производительности линейки Ampere в 3DMark Time Spy Extreme указаны ниже:

NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition - 10000 очков графики

NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition - 9000 очков

NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition - 7300 очков

NVIDIA GeForce RTX 3090 Custom - 11500 очков графики

NVIDIA GeForce RTX 3080 Custom - 9700 очков

NVIDIA GeForce RTX 3070 Custom - 7800 очков

Что касается энергопотребления, GeForce RTX 3080 имеет общую потребляемую мощность около 300 Вт, а GeForce RTX 3090 должна превышать 350 Вт. Это более высокий скачок показателей мощности, чем у любого другого поколения, которое мы видели до сих пор и приведет к аналогичным или даже лучшим показателям эффективности, чем у Turing. Предполагается, что GeForce RTX 3070 с графическим процессором GA104 будет иметь энергопотребление около 200 Вт, что ниже, чем у RTX 2080 (у RTX 2080 SUPER 215 Вт). Ampere определенно повысит эффективность, поскольку RTX 3070 будет предлагать производительность выше, чем у разогнанного RTX 2080 Ti (275 Вт) потребляя гораздо меньше энергии.

Размер корпуса и радиаторы модели Founders Edition указывают на наличие, как минимум четырех массивных тепловых трубок, проходящих через все 4 комплекта радиаторов. По слухам, все видеокарты серии GeForce RTX 30 будут на 20% дороже, чем их предшественники на базе Turing. Это говорит о том, что GeForce RTX 3090 будет стоить около 1400 долларов, а RTX 3080 около 800 долларов. GeForce RTX 3070 может продаваться по цене около 500 долларов. Ожидается, что GeForce RTX 3060 на базе графического процессора GA106 будет конкурировать с консолью Sony PS5, будет использовать архитектуру RDNA 2 с мощностью около 9 терафлопс и станет более экономичным в качестве графического решения. Также говорят, что конкурент GPU AMD Big Navi (RDNA 2/Navi 21) может конкурировать с GeForce RTX 3070 только с точки зрения цены, а не производительности.

Ожидается, что линейка игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere будет анонсирована 1 сентября на цифровом мероприятии, которое проведет генеральный директор NVIDIA, Jensen Huang. Ожидаются, что представят, как минимум три новые видеокарты включая GeForce RTX 3090, RTX 3080 и Titan следующего поколения.

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