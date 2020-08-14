Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Процессор Intel Core 11-го поколения основанный на кристалле SoC построен на новом 10-нм узле Intel SuperFin и обеспечивает двузначный прирост энергоэффективности по сравнению с 10-м поколением, что позволяет Intel значительно увеличивать тактовые частоты. ЦП и iGPU составляют два ключевых компонента SoC Tiger Lake.

реклама

Компонент ЦП на процессорах Tiger Lake включает четыре ядра ЦП Willow Cove, которые в сочетании с функцией HyperThreading запускает 8-потоков. Willow Cove имеет усиленную подсистему кеширования, размер выделенного кэша L2 теперь увеличился до 1280 КБ (1,25 МБ) по сравнению с 512 КБ в ядре Sunny Cove и 256 КБ в Skylake. Кэш L3 используемый совместно 4 ядрами SoC "Tiger Lake" теперь имеет размер 12 МБ.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Ядро Willow Cove также включает технологию Control Flow Enforcement, которая представляет собой аппаратную защиту от атак по вторичным каналам возврата/перехода. Оптимизированные ядра Willow Cove с узлом SuperFin 10 нм будут работать на значительно более высоких тактовых частотах, чем ядра Sunny Cove, что приведет к чистому приросту производительности по сравнению с Ice Lake в том же диапазоне энергопотребления.

реклама

Второй ключевой компонент Tiger Lake - интегрированный графический процессор построенный на архитектуре Xe LP Gen12. iGPU Xe LP в Tiger Lake обещает двукратное увеличение производительности по сравнению с iGPU Gen11 Ice Lake. Основная часть нововведений заключается в увеличении на 50% мощности SIMD (execution units) и увеличении тактовой частоты в сочетании с переработанной структурой кэша.

реклама

IGPU Xe LP имеет 96 исполнительных блоков - на 50% больше, чем у предыдущего поколения. Intel переработала исполнительный блок с восемью конвейерами, каждый из которых может одновременно обрабатывать операции Float и INT в сочетании с двумя выделенными расширенными конвейерами, чтобы сделать его более эффективным. Это аналогично параллельному выполнению FP + INT, которое NVIDIA представила с ядрами Turing CUDA. 8-разрядные FP+INT ALUs предлагают вдвое большую производительность выполнения INT16 и INT32 по сравнению с предыдущим поколением и выполняют более быстрое вычисление INT8.

реклама

Два Xe LP EUs используют общий контроллер потоков, а также отображают программные действия для табло. Каждый суб-фрагмент Xe LP использует кэш команд, диспетчер потоков, кэш текстур L1 и семплеры 16 исполнительных блоков. IGPU Xe LP на Tiger Lake имеет шесть таких частей. IGPU имеет собственный выделенный кэш L3 размером до 16 МБ. Intel заявила, что 10-нм процесс SuperFin обеспечивает на Xe LP Gen12 до 70% более высокие частоты iGPU, чем на Gen11.

Новый мультимедийный драйвер Xe LP имеет двукратное увеличение производительности кодирования/декодирования мультимедиа, что вдвое увеличивает производительность аппаратного ускорения по сравнению с предыдущим поколением и позволяет Intel добавить поддержку новых мощных видеоформатов. Также, новый драйвер обеспечивает поддержку разрешения видео до 8K при 60 кадрах в секунду, аппаратное декодирование AV1, кодирование содержимого HEVC, ускорение воспроизведения HDR и Dolby Vision, а также сквозной видеосигнал с 12 битами на ячейку.

Дисплей iGPU Xe LP имеет четыре линии отображения и поддерживает двойной eDP. Среди поддерживаемых стандартов вывода на дисплей входят DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Thunderbolt 4 и USB4 type-C. Xe LP поддерживает разрешения до 8K и различные сверхширокие разрешения, а также HDR10 и Dolby Vision с цветовыми форматами до 12 бит на канал. Также поддерживаются частота обновления до 360 Гц и VESA Adaptive Sync.

Встроенный контроллер памяти Tiger Lake поддерживает до 128 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200, LPDDR5-5400 и LPDDR4x. Другие ключевые компоненты SoC включают FIVR (полностью интегрированное регулирование напряжения), унифицированный контроллер типа C, сквозную передачу Thunderbolt 4, USB4 и DisplayPort. Интерфейс PCI-Express 4.0 выводит не только 16 полос PEG (дискретная графика), но и четыре полосы слота M.2 NVMe процессора.