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Постоянная энергонезависимая память Intel Optane (PMem) в сочетании с решением Intel с открытым исходным кодом для распределенного асинхронного хранилища объектов (DAOS) установила новый мировой рекорд взлетев на вершину списка Virtual Institute for I/O IO-500. Имея 30 серверов с Intel Optane PMem и Intel DAOS победило лучшие современные суперкомпьютеры и теперь занимает первое место по производительности файловой системы в мире. Эти результаты подтверждают, что данное решение имеет самую высокую производительность среди всех распределенных хранилищ на сегодняшний день.

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DAOS обеспечивает контейнеры хранения с высокой пропускной способностью, малой задержкой и высоким числом операций ввода-вывода в секунду (IOPS) для приложений HPC. Также, DAOS обеспечивает рабочие процессы нового поколения, ориентированные на данные, которые сочетают в себе моделирование, анализ данных и искусственный интеллект. DAOS с Intel Optane дебютировал в списке IO-500 на SC19. В этом году заказчики Intel Texas Advanced Computing Center (TACC) и Argonne National Lab также вошли в список IO-500 и заняли 3-е и 4-е места соответственно. Список важен для оценки эффективности файловой системы, производительности клиента и масштабируемости.

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Вице-президент группы платформ данных и генеральный менеджер группы продуктов памяти и хранения в Intel, Alper Ilkbahar, сказал - «Мы чрезвычайно благодарны нашим партнерам, разработчикам программного обеспечения и более широкой экосистеме за то, что помогли нам достичь первого места в рейтинге». «Только с помощью комбинации DAOS и постоянной памяти Intel можно достичь такой производительности сегодня. Мы очень рады продолжать внедрять инновации вместе с нашими партнерами и клиентами и продолжать расширять пределы скорости и производительности».

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Недавно в июне был выпущен DAOS 1.0, который нацелен на интеграцию партнеров и программу проверки концепции DAOS и теперь готов к тестированию.