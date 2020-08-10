Ответ AMD на технологию "Intel Hybrid" (big.LITTLE) - "Processor Clusters" уже готовят к выпуску - Intel снова отстает
В ответ на подготовку новой технологии Intel big.LITTLE AMD ответила, что технология "Intel Hybrid" довольно далека от реализации в то время, как компания AMD подала патентную заявку на конкурирующую, аналогичную технологию еще 30 июня 2020 года, которую нашла компания Underfox. Патент AMD содержит многоядерную топологию процессора с двумя типами ядер ЦП - ядром "high-feature" (большое ядро) и ядром "low-feature" (малое ядро).
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Технология AMD отличается и требует близко-интегрированные группы двух типов ядер (одно большое ядро и одно маленькое ядро) называемые "Processor Clusters". Выделенные кеши L1 большого и малого ядер в каждой группе используются для скрытых данных в то время, как кэш L2 совместно используется двумя ядрами.
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Несколько таких больших и маленьких кластеров процессоров расположены на кристалле раздельно использующие кэш третьего уровня чипа (кэш L3). Это не похоже на гибридную конструкцию Intel, где большие и маленькие ядра разделены на кристалле с небольшой когерентностью кеша. Снимок Lakefield для le Comptoir du Hardware показан ниже.
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В патенте также подробно описывается, как процессор согласовывает различия ISA между двумя типами ядер.
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