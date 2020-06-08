Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В недавнем сообщении AMD намекала на конец эры видеокарт начального уровня с объемом памяти 4 ГБ, поскольку приближается выпуск первых видеокарт на базе RDNA 2 Radeon RX. В блоге AMD озаглавленном «Game Beyond 4GB» сравнивается самая мощная видеокарта AMD Radeon RX на базе Navi 5500 XT с 4 и 8 ГБ версиями, где показано, как увеличенный размер VRAM обеспечивает не только лучшую производительность, но и стал решающим с точки зрения поддержки в картах уровня ААА следующего поколения. В настоящее время линейка видеокарт AMD Radeon RX начального уровня состоит из Radeon RX 5500 XT, который имеет два варианта: один с 4 ГБ памяти GDDR6 и второй с 8 ГБ памяти GDDR6. В дополнение к картам на базе Navi более старые варианты AMD на базе Polaris продолжают продаваться и имеют несколько вариантов выбора преимущественно с 8 ГБ, которые стали стандартом в последних предложениях поколения Polaris.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

AMD в своем собственном тестировании сообщает о повышении производительности до 24% в видеокартах уровня AAA с использованием 8 ГБ в Radeon RX 5500 XT, по сравнению с вариантом 4 ГБ. Были протестированы такие современные игры, как Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Ghost Recon Breakpoint, Doom Eternal и Wolfenstein 2: New Colossus. Все они показали заметное улучшение по сравнению с вариантом на 4 ГБ. Варианты с 6 ГБ и 8 ГБ на рынке начального уровня стали нормой и хотя NVIDIA по-прежнему предлагает свой начальный уровень GTX 1650 Ti в 4 ГБ вариантах основная серия линейки теперь начинается с 6 ГБ предложений, заменив 3 ГБ предложения GTX 1060 поколения Pascal.

реклама

AMD всегда была на переднем крае предлагая увеличенную VRAM и новые технологии памяти в своих видеокартах. Radeon серии 300 были первыми картами с объемом памяти 8 ГБ в стандартной комплектации тогда, как NVIDIA предлагала 4 ГБ и до 6 ГБ в своих высококлассных предложениях. AMD также первой погрузилась в стандарт HBM выпустив Radeon R9 Fury X 4 ГБ и еще раз расширив границы с 8 ГБ HBM2 для 1-го поколения Vega и до 16 ГБ памяти HBM2 в своем последнем ультра-премиальном варианте Radeon VII.

реклама

AMD и NVIDIA в настоящее время предлагают аналогичную конфигурацию памяти в высокопроизводительных картах Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 SUPER, но с приближением выпуска графических процессоров AMD Big Navi RDNA 2 наблюдается увеличение объемов памяти от 8 ГБ до более емкой памяти на картах более высокого класса, в то время как карты Radeon RX RDNA 2 начального уровня могут предлагаться с 6 и 8 ГБ.

реклама

Первоочередной задачей AMD с ее графическими процессорами RDNA 2 следующего поколения будет переход на рынок ПК с Big Navi. Вполне вероятно, что Navi предложат по более низким ценам, но AMD планирует использовать RDNA 2 для всей линейки сверху вниз, поэтому обязательно появятся варианты начального и основного уровней с более высокой VRAM после выхода Big Navi на рынок графических процессоров.