Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене

для раздела Блоги
5
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В недавнем сообщении AMD намекала на конец эры видеокарт начального уровня с объемом памяти 4 ГБ, поскольку приближается выпуск первых видеокарт на базе RDNA 2 Radeon RX. В блоге AMD озаглавленном «Game Beyond 4GB» сравнивается самая мощная видеокарта AMD Radeon RX на базе Navi 5500 XT с 4 и 8 ГБ версиями, где показано, как увеличенный размер VRAM обеспечивает не только лучшую производительность, но и стал решающим с точки зрения поддержки в картах уровня ААА следующего поколения.В настоящее время линейка видеокарт AMD Radeon RX начального уровня состоит из Radeon RX 5500 XT, который имеет два варианта: один с 4 ГБ памяти GDDR6 и второй с 8 ГБ памяти GDDR6. В дополнение к картам на базе Navi более старые варианты AMD на базе Polaris продолжают продаваться и имеют несколько вариантов выбора преимущественно с 8 ГБ, которые стали стандартом в последних предложениях поколения Polaris.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

AMD в своем собственном тестировании сообщает о повышении производительности до 24% в видеокартах уровня AAA с использованием 8 ГБ в Radeon RX 5500 XT, по сравнению с вариантом 4 ГБ. Были протестированы такие современные игры, как Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Ghost Recon Breakpoint, Doom Eternal и Wolfenstein 2: New Colossus. Все они показали заметное улучшение по сравнению с вариантом на 4 ГБ. Варианты с 6 ГБ и 8 ГБ на рынке начального уровня стали нормой и хотя NVIDIA по-прежнему предлагает свой начальный уровень GTX 1650 Ti в 4 ГБ вариантах основная серия линейки теперь начинается с 6 ГБ предложений, заменив 3 ГБ предложения GTX 1060 поколения Pascal.

реклама

AMD всегда была на переднем крае предлагая увеличенную VRAM и новые технологии памяти в своих видеокартах. Radeon серии 300 были первыми картами с объемом памяти 8 ГБ в стандартной комплектации тогда, как NVIDIA предлагала 4 ГБ и до 6 ГБ в своих высококлассных предложениях. AMD также первой погрузилась в стандарт HBM выпустив Radeon R9 Fury X 4 ГБ и еще раз расширив границы с 8 ГБ HBM2 для 1-го поколения Vega и до 16 ГБ памяти HBM2 в своем последнем ультра-премиальном варианте Radeon VII.

реклама

AMD и NVIDIA в настоящее время предлагают аналогичную конфигурацию памяти в высокопроизводительных картах Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 SUPER, но с приближением выпуска графических процессоров AMD Big Navi RDNA 2 наблюдается увеличение объемов памяти от 8 ГБ до более емкой памяти на картах более высокого класса, в то время как карты Radeon RX RDNA 2 начального уровня могут предлагаться с 6 и 8 ГБ.

реклама

Первоочередной задачей AMD с ее графическими процессорами RDNA 2 следующего поколения будет переход на рынок ПК с Big Navi. Вполне вероятно, что Navi предложат по более низким ценам, но AMD планирует использовать RDNA 2 для всей линейки сверху вниз, поэтому обязательно появятся варианты начального и основного уровней с более высокой VRAM после выхода Big Navi на рынок графических процессоров.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
6
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
32
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
177
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
28
Intel Core i7-10700K против всех
363

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 363
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 177
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
18
Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
23
В магазине PlayStation Store стартовала распродажа популярных эксклюзивов со скидками от 25 до 60%
4
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
38
Стартовала бесплатная раздача Doom II и The Elder Scrolls: Legends – можно получить игр на 75 долларов на одном устройстве
5
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
159
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
5
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 82 доллара – отличная цена за один из самых быстрых процессоров 2020 года
102
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
11
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
68
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
38
Первые изображения NVIDIA GeForce RTX 3080 демонстрируют необычный дизайн и продвинутую систему охлаждения
31
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
43
Первые образцы NVIDIA GeForce RTX 3080 изготовлены — смотрим на фотографии и разбираемся с устройством системы охлаждения
15
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
15
Дизайн NVIDIA GeForce RTX 3080 уже вдохновляет свободных художников
16
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
144
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
31
Бюджетные материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете А520 получат ценник от 50 долларов и позволят собрать недорогой геймерский компьютер дешевле 500 долларов
25

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
201
ТОП 7 ботов Телеграм
33
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
20
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
6
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
11
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
5

Сейчас обсуждают

Алексей
11:48
в китайских комп клубах нет стима дурачок。 в Китае стима вообще уже нет。 в комп клубах гоняют в КС и местные ММО。 но в основном залипают в сериалы。 уж про китай бы вообще варежку не разевал
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
LorDex
11:48
1060/1050(ti) вроде. Но тут скорее существенно повлияло то, что эти карты массово ставят в "игровые" ноуты. Тот рынок где опять же АМД отсутсвует...
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
Дмитрий Михайлов
11:48
"но в 2020 выпусать экран короче корпуса это уже слишком!" А почему Вы решили, что всем будет удобно именно так, как удобно исключительно Вам ? Многим очень удобны хардварные кнопки под экраном - их ...
Топ-5 смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
alexmaj467
11:46
Всё не осилить, у меня от соревнований уже глаза на лоб лезут, даже пока забросил на 50%, но надеюсь добить хотя б 2007 - 2015 года, дальше легче.
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
markz0R
11:45
Потому что там в основном шлак вроде 9800Гт для доты2 и кс го
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
Игорь Ииии
11:44
Класное чтиво. Пока "Первую главу про японцев" прочел (времени нет). Вечерком оставил почитать под чаек.
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
Алексей
11:44
то есть ты не в курсе, что продукт который только выпущен не особо то разбирают по причинам 1. на старте дорого 2. на старте мало доступных решений мат плат. 3. многие сидят на 8 и 9 поколении Интел и...
Продажи AMD Ryzen 5 3600 оказались в 34 раза выше, чем Intel Core i7-10700K в сети Mindfactory
ShadowTM
11:43
Так писали уже, что предположительно первыми носителями 5нм ТП станут Эпики примерно во 2-м квартале 21-го.
AMD и 5 нм: в этом году не ждите
alexmaj467
11:42
Да я знаю начало не нормально сделано, думаю потом когда с соревнованиями разберусь то как-то отредактировать, отделить и добавить первые низкотемпературные опыты. Много упирается в модерирование, ну ...
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
enzolas
11:41
Блин, докатился Интел, даже поставки не может организовать.
Продажи AMD Ryzen 5 3600 оказались в 34 раза выше, чем Intel Core i7-10700K в сети Mindfactory
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем