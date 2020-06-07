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Пользователь Reddit JDSP_ создал изображения 3D-рендеринга просочившихся видов графической карты NVIDIA RTX 3080, рендеры демонстрируют дизайн под разными углами. Эти 3D-визуализации дадут гораздо лучший взгляд на общую эстетику карты.

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Пользователь tor6770 также ознакомился со своими вариантами, поэтому у нас есть очень хорошая коллекция 3D-рендеров графической карты NVIDIA RTX 3080. Коллекция рендеров пользователя tor6770 демонстрируют карту в отличном освещении и видимости. Мы можем увидеть верх и низ карты.

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В отличие от просочившихся изображений, ясно видно разницу между цельнометаллическим и пластиковым покрытым, в котором находится печатная плата. Разъемы питания должны быть размещены на лицевой стороне карты, поскольку их нет с трех сторон. RTX 3080 скорее всего будет иметь два 8-контактных разъема и станет абсолютным монстром.

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Скрещенный дизайн был искусно воссоздан и показывает насколько большую площадь охлаждающей поверхности имеет карта. Если RTX 3080 не будет выделять много тепла и это означает, что карта будет способна работать тихо и спокойно. Видеокарта RTX 3080 будет иметь на 50% больше производительности, чем RTX 2080. Если это окажется правдой, то мы будем рассматривать абсолютного монстра карты в ценовом диапазоне 699 долларов.

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Ожидается, что компания должна запустить NVIDIA RTX 3080 осенью 2020 года во время виртуальной конференции Computex и примерно в то же время, что и запуск AMD Big Navi.