AMD против Intel в 2020-м - выясняем у кого преимущество и изучаем цены и характеристики
При выборе лучшего игрового процессора или лучшего процессора для настольных приложений имеется только два основных варианта - AMD и Intel. Для большинства пользователей это выбор в пользу AMD, которая продолжает огорчать Intel с их десятилетним господством. Ценообразование является наиболее важным фактором при подборе процессора и кроме стоимости AMD предлагает множество других преимуществ: таких, как комплектные кулеры, полный разгон на всех моделях и бесплатное программное обеспечение, которое включает инновационную функцию автоматического разгона Precision Boost Overdrive.
реклама
Также при выборе AMD вы получаете выгоду от широкой совместимости материнских плат с сокетом AM4, которые поддерживают прямую и обратную совместимость, гарантируя максимальную отдачу от производительности процессора и от вложений в материнскую плату. Кроме этого, AMD позволяет разгонять все материнские платы, кроме моделей A-Series, что является еще одним преимуществом для пользователей. А современные процессоры AMD предлагают больше ядер, потоков и более быстрый интерфейс PCIe 4.0 в каждой ценовой категории.
реклама
И несмотря на некоторое снижение цен в последнее время на чипы Intel для настольных ПК соотношение цена/производительность оказывается в пользу AMD. Intel также включает в свои комплекты кулеры с разогнанными моделями (за разгон нужно платить больше), но в лучшем случае они хрупкие. А некоторые стандартные кулеры Intel не обеспечивают полной производительности при стандартных настройках. Между тем, большинство комплектных кулеров AMD подходят, как минимум для умеренного разгона.
реклама
рекламаВ Intel платите увеличенную цену не только за разгоняемые чипы K-серии, но и за более дорогую материнскую плату Z-серии для привилегии настройки вашего процессора - Intel не разрешает разгон на материнских платах B- или H- серии. Intel также имеет давнюю историю быстрой смены сокетов для новых процессоров, то есть вероятность совместимости нового чипа с существующей материнской платой или старого процессора с более новой платой не так велика. Также Intel по-прежнему применяет шину PCIe 3.0, которая обеспечивает половину скорости передачи по сравнению с интерфейсом PCIe 4.0 у AMD.
реклама
AMD предлагает максимальную отдачу от каждого потраченного рубля с любым типом процессора на сокете AM4, а также можно рассчитывать на максимальную производительность процессоров, в частности от Ryzen 9 3950X. По многим показателям Intel долгое время лидировала по производительности перед процессорами AMD, но ее дни однозначного лидерства в производительности подходят к концу.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила