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При выборе лучшего игрового процессора или лучшего процессора для настольных приложений имеется только два основных варианта - AMD и Intel. Для большинства пользователей это выбор в пользу AMD, которая продолжает огорчать Intel с их десятилетним господством. Ценообразование является наиболее важным фактором при подборе процессора и кроме стоимости AMD предлагает множество других преимуществ: таких, как комплектные кулеры, полный разгон на всех моделях и бесплатное программное обеспечение, которое включает инновационную функцию автоматического разгона Precision Boost Overdrive.

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Также при выборе AMD вы получаете выгоду от широкой совместимости материнских плат с сокетом AM4, которые поддерживают прямую и обратную совместимость, гарантируя максимальную отдачу от производительности процессора и от вложений в материнскую плату. Кроме этого, AMD позволяет разгонять все материнские платы, кроме моделей A-Series, что является еще одним преимуществом для пользователей. А современные процессоры AMD предлагают больше ядер, потоков и более быстрый интерфейс PCIe 4.0 в каждой ценовой категории.

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И несмотря на некоторое снижение цен в последнее время на чипы Intel для настольных ПК соотношение цена/производительность оказывается в пользу AMD. Intel также включает в свои комплекты кулеры с разогнанными моделями (за разгон нужно платить больше), но в лучшем случае они хрупкие. А некоторые стандартные кулеры Intel не обеспечивают полной производительности при стандартных настройках. Между тем, большинство комплектных кулеров AMD подходят, как минимум для умеренного разгона.

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В Intel платите увеличенную цену не только за разгоняемые чипы K-серии, но и за более дорогую материнскую плату Z-серии для привилегии настройки вашего процессора - Intel не разрешает разгон на материнских платах B- или H- серии. Intel также имеет давнюю историю быстрой смены сокетов для новых процессоров, то есть вероятность совместимости нового чипа с существующей материнской платой или старого процессора с более новой платой не так велика. Также Intel по-прежнему применяет шину PCIe 3.0, которая обеспечивает половину скорости передачи по сравнению с интерфейсом PCIe 4.0 у AMD.





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AMD предлагает максимальную отдачу от каждого потраченного рубля с любым типом процессора на сокете AM4, а также можно рассчитывать на максимальную производительность процессоров, в частности от Ryzen 9 3950X. По многим показателям Intel долгое время лидировала по производительности перед процессорами AMD, но ее дни однозначного лидерства в производительности подходят к концу.