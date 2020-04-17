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AMD скоро представит чипсет B550 для новых материнских плат с сокетом AM4 для массовых и бюджетных пользователей, которые приведут их к обновлению старых ПК, учитывая стоимость и производительность платформы на Ryzen 3000.

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Ранее сообщалось, что AMD начнет массовое производство своих чипсетов B550 и A520 в 1 квартале 2020 года. Материнские платы AMD B550 будут поддерживать увеличенную скорость ввода-вывода и будут стоить дешевле, чем варианты с чипсетом X570. AMD планирует представить чипсет B550 для системных плат 21 мая, а выход плат с этим чипсетом в розничную продажу ожидается 16 июня.

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Материнские платы на чипсете AMD B550 будут стоить от 80 до 150 долларов США, учитывая, что самые дешевые варианты с X570 доступны примерно от 150 долларов США. Материнские платы с AMD X470, которые также поддерживают процессоры Ryzen 3000 стоят от 120 до 130 долларов США. Материнские платы на чипсете B450 можно найти довольно дешево - около 60-80 долларов США.

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Материнские платы AMD B550 оснащенные сокетом AM4 будут поддерживать APU следующего поколения Ryzen 4000 и настольные процессоры Ryzen 4000, что было подтверждено вчера. Чипсеты B550 и A520 станут хорошим сочетанием с грядущими четырехъядерными процессорами 3-го поколения Ryzen, которые попадут в ту же ценовую категорию и сделают довольно привлекательную бюджетную сборку ПК.