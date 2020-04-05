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Недавно на официальном сайте OPPO появилась страница с новым смартфоном A12e и хотя в настоящее время эта страница удалена, информация о новом изделии была сохранена. Согласно выставленным снимкам OPPO A12e будет доступен как минимум в двух цветах: черном и красном.

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Согласно полученной информации этот смартфон оснащен 6,2-дюймовым экраном с разрешением HD+, имеет аккумулятор емкостью 4230 мАч, чипсет Snapdragon 450 с восьмиядерным процессором Cortex-A53 и комбинацию памяти 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти, 8-мегапиксельную камеру спереди и двойную камеру с 13-мегапиксельным и 2-мегапиксельным объективом сзади. Смартфон работает на базе системы Android 8 Oreo с оболочкой ColorOS 5.1, использует зарядку Micro USB и имеет 3,5-мм разъем для наушников.

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Еще один смартфон OPPO A12, который был представлен ранее, использует дизайн с водяным экраном. Конфигурация OPPO A12 включает задние 13-мегапиксельную + 2-мегапиксельную двойную камеру, передний 5-мегапиксельный селфи-объектив, оснащен 6,22-дюймовым экраном и процессором MediaTek Helio P35. Этот смартфон работает на системе Android 9 с оболочкой ColorOS 6.1, также использует батарею емкостью 4230 мАч, а его цена ожидается всего около $140.