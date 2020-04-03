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Одна из ведущих компаний по производству ОЗУ, Hynix представила последнюю карту спецификаций памяти DDR5 и подтвердила начало массового производства микросхем DRAM следующего поколения в этом году. Еще в ноябре 2018 года SK Hynix объявила о разработке первой в отрасли 1-нм 16 ГБ DRAM DDR5, созданной в соответствии со стандартом JEDEC.

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По словам Hynix, память DDR5 сможет предложить более, чем двукратную пропускную способность по сравнению с памятью DDR4. "DDR5 DRAM сможет использоваться для высокопроизводительных вычислений следующего поколения (HPC) и анализа данных на основе AI" - сказал руководитель отдела планирования продуктов DRAM в SK hynix, Sungsoo Ryu. "DDR5 также предложит более широкий диапазон плотности на основе монолитного кристалла 16 ГБ и даже 24 ГБ, чтобы удовлетворить потребности клиентов облачных сервисов. Поддерживая более высокую плотность и масштабируемость производительности по сравнению со своим предшественником DDR5 твердо закрепился, чтобы возглавить эру больших данных и ИИ. Благодаря этому SK hynix обеспечит конкурентное преимущество на рынке серверов премиум-класса, предоставляя клиентам отличные решения в области памяти".

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В таблице спецификаций DDR5 SK Hynix рассматривает частоты работы памяти от 3200 до 8400 МГц. Для сравнения DDR4 имеет частоты от 1600 до 3200 МГц в соответствии со стандартом JEDEC. С точки зрения плотности, DDR5 будет обеспечивать плотность до 64 ГБ памяти DRAM на одном модуле памяти. Также запланировано изготовление модулей на 24 ГБ и 32 ГБ. В настоящее время несколько производителей памяти предлагают память DDR4 с двойной емкостью, а производители материнских плат добавили поддержку таких модулей DIMM на своих соответствующих платформах.

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Для расширения полосы пропускания, с памятью DDR5 будут представлены функции удвоения размера банка (32 банка против 16 банков на DDR4), а также удвоение длины пакета, которая будет увеличена до 16 по сравнению с 8 на DDR4. С точки зрения энергоэффективности, DDR5 имеет рабочее напряжение 1,1 В по сравнению с 1,2 В на DDR4, что соответствует 20% снижению энергопотребления на полосу пропускания. Память DDR5 также будет иметь встроенную коррекцию ошибок ECC, что позволит еще больше сократить расходы на серверно-ориентированные платформы.

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Как ожидается, DDR5 будет занимать 22% от общего рынка DRAM в 2021 году и 43% в 2022 году. Также подтверждается, что процессоры AMD 3-го поколения EPYC Genoa и Intel Sapphire Rapids Xeon поддерживают память DDR5. Пока неизвестно, когда новый стандарт памяти появится на потребительских платформах, но с появлением процессоров AMD Zen 4 и Intel с процессорами Alder Lake скорее всего увидим DDR5 в 2021 году. На широком потребительском рынке новая память ожидается к концу 2021 или началу 2022 года.