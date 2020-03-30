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Полупроводниковая компания Cadence, которая занимается разработкой IP-решений, а также проектированием и верификации инструментов IC, сегодня опубликовала обновленную информацию о своих усилиях по разработке оперативной памяти DDR5. Новый стандарт DDR5 обеспечит более высокую скорость и более низкое напряжение работы памяти. Несмотря на то, что JEDEC, разрабатывающая стандарты памяти, официально не публиковала спецификации стандарта DDR5, Cadence тесно сотрудничает с ними, чтобы гарантировать первое место на рынке среди тех, кто предоставит IP-решения для нового стандарта.

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Эксперт компании Cadence по решениям для памяти, Marc Greenberg, поделился своими мыслями в блоге о разработке памяти DDR5. Во-первых, отмечает он, сначала DDR5 будет иметь скорость 4800 МТ/с и эти скорости будут улучшаться в течение 12 месяцев так же, как мы видели в стандартах памяти DDR предыдущего поколения. Г-н Greenberg также поделился, что целью DDR5 является увеличение объема памяти при одновременном управлении вопросами задержки, что и у DDR4, только с более высокой скоростью ввода-вывода.

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Greenberg отметил, что целью нового стандарта является не полоса пропускания, а емкость - изначально на каждый кристалл должно приходиться 24 ГБ памяти, а позже - до 32 ГБ. Это позволит использовать модули DIMM объемом 256 ГБ, где каждый байт может быть доступен менее чем за 100 нс, что делает систему более высокоскоростной. Г-н Greenberg также добавил, что в этом году DDR5 будет стремительно распространятся, поскольку Cadence получает много заказов на свои 7нм IP-решения, которые должны поступить в производственные системы в этом году.