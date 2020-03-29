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В то время, когда по всему миру закрылись тематические парки из-за продолжающейся вспышки коронавируса и запретов посещений для групп людей, большинство из них на неопределенный срок, канал YouTube "Virtual Disney World" использует современные технологии для того, чтобы помочь заполнить пробел, который испытывают многие люди.

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Канал YouTube под названием "Virtual Disney World" (который не связан с Disney) собрал и предлагает большой плейлист из видео с просмотром на 360 градусов, снятых в популярном тематическом парке для путешествия по всему миру. Любой у кого есть гарнитура VR или даже такая простая вещь, как картонный держатель для смартфона, может наслаждаться разнообразным видео.

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На YouTube-канале "Virtual Disney World" в основном представлена коллекция аттракционов Disneyland и Disney World, снятых с помощью 360-градусных камер, но есть и приличная коллекция аттракционов из других тематических парков, включая Universal Studios из Orlando. Список видео о поездках обширен и включает следующие достопримечательности:

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– Millennium Falcon: Smuggler’s Run

– Hogwarts Express

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– Pinocchio’s Daring Journey

– Snow White’s Scary Adventures

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– Mr. Toad’s Wild Ride

– The Twilight Zone Tower of Terror

– Haunted Mansion и др.

Поскольку эти видео были записаны с углом обзора в 360 градусов, то на рабочем столе или на телефоне можно осмотреть все вокруг в том месте где вы находитесь, простым перемещением курсора мыши в окне видео. Наилучшим результатом, однако, будет просмотр видео с использованием гарнитуры виртуальной реальности, что позволит вам смотреть по сторонам, поворачивая голову так же, как в реальной жизни.