Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

LG позиционирует свои новые Smart-телевизоры для всех видов использования, а именно - для простого просмотра фильмов, для применения геймерами в качестве игрового экрана с расширенной поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC или для просмотра спортивных программ с частотой обновления экрана 120 Гц.

реклама

На CES-2020 LG представила серию 8K-телевизоров 2020 года, которая включает модели 88" и 77" премиум-класса LG SIGNATURE OLED (модели 88/77 OLED ZX) и новые телевизоры LG NanoCell (модели 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95). Телевизоры линейки 2020 года соответствуют новому стандарту отрасли - 8К Ultra HD.

реклама

8K Ultra HD-телевизоры также оснащены новейшим процессором LG (Alpha) 9 Gen 3 AI, использующий глубокое обучение для повышения качества изображения и звука. В новых 8K телевизорах появился новый режим кинопроизводителя, который отменяет сглаживание движения и позволяет смотреть фильмы в том виде, как задумывали сами создатели. Кроме этого, LG предлагает новые 4K OLED-телевизоры в серии CX.

реклама

реклама

Линейка телевизоров LG OLED и NanoCell 2020 года будет доступна в этом месяце, начиная с Южной Кореи, а затем и в США. В Европу и другие рынки новые телевизоры поступят позже.