Смартфон Xiaomi Mi CC10 2020 - дизайн, характеристики, камеры и дата выхода
В прошлом году Xiaomi выпустила смартфон Mi CC9, в 2020-м история повторяется с новым смартфоном Xiaomi Mi CC10. Недавняя утечка от Slashleaks подтвердила, что компания готовится к дебюту этого смартфона и даже показала рендер. Сейчас появилась новая информация о Xiaomi Mi CC10 - характеристики, дизайн и ожидаемая дата запуска.
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Slashleaks поделились изображениями на которых показан обновленный дизайн Xiaomi Mi CC10 с последними тенденциями 2020 года. Как видно смартфон имеет современный вид дисплея без рамки, а также точечную 44-мегапиксельную селфи-камеру в верхнем левом углу. Mi CC10 имеет панель Super AMOLED с разрешением экрана FULL HD+ на которой будет установлен сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.
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Задняя часть смартфона Mi CC10 демонстрирует градиентную отделку белого цвета и камеры в круглом модуле со светодиодной вспышкой, которая расположена отдельно под модулем камеры. Система камер включает основной датчик на 64 МП, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и датчик глубины 2 МП. Смартфон поставляется с аккумулятором 4030 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Другие спецификации смартфона подтверждают, что Xiaomi Mi CC10 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon серии 700 - 720G, 730G или 765G, с объемом оперативной памяти 6 и 8 ГБ, постоянной памятью 64 и 128 ГБ, с поддержкой подключения сети 5G.
рекламаПо последним данным смартфон Xiaomi Mi CC10 должен дебютировать в июне-августе этого года, точная дата презентации будет объявлена позже. Mi CC10 будет китайской версией, глобальная версия может называться Mi 10 Lite. До появления реальной информации о смартфоне придется ждать несколько недель.
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