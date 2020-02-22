NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
Новая информация про NVIDIA Ampere предоставлена KittyCorgi в твиттере (слухи) - флагманский GPU NVIDIA получит массивную матрицу 826 мм2 и не исключено, что только для серий в ограниченном количестве. Процессор такого масштаба легко превзойдет все, что планирует AMD на 2020 год.
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Новые GPU NVIDIA Ampere будут в 2 раза быстрее NVIDIA Turing с новым модулем RTX благодаря преобразованному ядру Tensor показанному на блок-схеме KittyCorgi, которая отображает улучшения в архитектуре NVIDIA RTX. Модуль RTX на Turing был относительно маленьким и ограничивал масштаб приложений для игр RTX.
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Список предложенных улучшений (слухи):
рекламаБлок INT32 остается без изменений;
Удвоенный модуль FP32 для шейдерных блоков;
рекламаПроизводительность нового ядра Tensor удваивается;
Улучшенный кэш данных L1 для более расширенных функций;
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Новая архитектура RTX GAMING с совершенно новым дизайном RT CORE ADVANCED.
KittyCorgi также создал блок-схемы графических процессоров GA103 и GA104, которые получат видеокарты с NVIDIA Ampere после запуска. Более производительный GA103, которым оснастят видеокарту RTX 3080 Ti или другую, получит 60 SM с общим количеством ядер CUDA 5120 и 320-битную 10 ГБ/20 ГБ графическую память. В сочетании с удвоенной производительностью ядра RTX можно ожидать реальное увеличение производительности в диапазоне 50% по сравнению с Turing.
Графический процессор GA104 на RTX 3080 с 48 SM и 3072 ядрами CUDA должен заменить RTX 2080. В сочетании с более высокой производительностью и удвоенными ядрами RTX получится значительное увеличение производительности. Согласно слухам, графический процессор RTX 3080 будет оснащен 8 ГБ/16 ГБ vRAM на 256-битной шине.
Ажиотаж вокруг выпуска GPU NVIDIA Ampere находится на рекордно высоком уровне и все указывает на то, что компания готовится к его анонсу на GTC 2020, куда лично пригласил прессу Jensen Huang.
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