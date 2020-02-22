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Хотя AMD уже внедрила интерфейс PCIe 4.0 во многих основных продуктах с процессорами Ryzen серии 3000 и новейшими графическими картами, Intel все еще использует шину PCIe 3.0, отказавшись от своих планов по PCIe 4.0 с Comet Lake. PCI-SIG разрабатывающая спецификации PCIe, анонсировала спецификацию будущей PCIe 6.0 версии 0.5, которая в восемь раз превышает пропускную способность интерфейса PCIe 3.0. И несмотря на то, что еще не появились продукты поддерживающие PCIe 5.0 PCI-SIG объявила, что представит спецификацию PCIe 6.0 в октябре.

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Скачок в пропускной способности интерфейса не удивителен, поскольку каждое новое поколение PCIe удваивает пропускную способность предыдущего. PCIe 3.0 имеет пропускную способность 8 GT на линию, PCIe 4.0 удваивает эту цифру до 16 GT, PCIe 5.0 - до 32 GT, а PCIe 6.0 делает скачок до впечатляющих 64 GT на линию. Поэтому ожидается приход высокопроизводительных видеокарт и материнских плат с PCIe 6.0, которые будут оснащены слотами PCIe до 8 линий. Первым признаком этого стала видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT, которой для полноценной работы требуется всего 8 полос благодаря поддержке шины PCIe 4.0.

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По данным PCI-SIG спецификация PCIe 6.0 будет готова к поставке производителям в 2021 году. Главные области, которые выиграют от более быстрого PCIe - это платформы с высокоскоростными вычислениями, такие как искусственный интеллект и машинное обучение. PCI-SIG поделится более подробной информацией о PCIe 6.0 на предстоящей Конференции разработчиков 3 и 4 июня.