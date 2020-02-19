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Суперкомпьютерный центр ресурсов Министерства обороны США (DSRC) в понедельник объявил о планах установить свой первый суперкомпьютер Cray Shasta с максимальной производительностью более 10 петафлопс (точнее 12,8 петафлопс). Cray построит суперкомпьютер на своей платформе Shasta и будет поставляться с процессорами AMD EPYC и графическими процессорами Nvidia Volta V100. Производительность в 12,8 петафлопс сделает Cray Shasta одним из 25 самых мощных компьютеров на сегодняшний день. ВМФ США завершит установку этого суперкомпьютера в 2021 году, так что к тому времени его рейтинг может оказаться ниже.

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"Инвестиции и увеличение мощности суперкомпьютеров DSRC ВМФ в центре Stennis Space Center являются абсолютно необходимыми для морской океанографии, обеспечивающей будущие обновления возможностей для глобальных и региональных систем прогнозирования океана и атмосферы, включая возможность прогнозирования для систем военно-морского флота" - заявил контр-адмирал, John Okon, глава военно-морского командования метеорологии и океанографии.

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"Способность военно-морской океанографии быть авторитетным источником Министерства обороны для изучения и применения данных о физическом поле боя в качестве решающего преимущества для военно-морских, совместных и союзных сил зависит от постоянного обновления и достижений в области высокопроизводительных вычислений из HPCMP (Программа модернизации вычислительной техники)."

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Новый суперкомпьютер Cray будет иметь 290 304 процессорных ядра AMD EPYC серии 7002, 112 графических процессоров Nvidia Volta V100, сетевое соединение Cray Slingshot со скоростью 200 гигабит в секунду, 590 ТБ оперативной памяти и 14 петабайт (PB) дисковой памяти. Вся эта мощность будет использоваться для авиации, кораблей и моделирования окружающей среды. Он также будет отслеживать ураганы и их интенсивность. Новый суперкомпьютер ВМФ будет расположен в том же месте Миссисипи, где также будет построен центр обработки данных Министерства внутренней безопасности США.

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В августе Cray подписала три контракта на высокопроизводительные вычисления с Пентагоном на сумму более 71 миллиона долларов, один суперкомпьютер для ВВС США и один кластерный суперкомпьютер Cray CS500 для центра исследований и разработок армии США.