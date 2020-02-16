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В течение прошлого года графические процессоры NVIDIA Ampere вызывали множество спекуляций и предыдущие утечки указывали на сроки анонса Ampere в марте 2020 года, а если компания планирует представить Ampere на GTC 2020, то утечки об этом станут появляться из обычных источников достаточно скоро.

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Генеральный директор NVIDIA, Jensen Huang, на недавней квартальной конференции по доходам лично пригласил всех посетить конференцию GTC 2020 с 23 по 26 марта в Сан-Хосе и сообщил следующее - "У нас был отличный квартал с высоким спросом на графику NVIDIA RTX, платформы NVIDIA AI и рекордные доходы центров обработки данных. NVIDIA RTX преобразовала компьютерную графику и реакция рынка на нее превосходна, она стимулирует мощный цикл обновления как игровой, так и профессиональной графики, открывая при этом совершенно новые возможности для обслуживания огромного сообщества независимых творческих работников и создателей социального контента, а также новых рынков для рендеринга и облачных игр. Мы будем больше говорить об этих ключевых тенденциях и многом другом на конференции GTC в Сан-Хосе в следующем месяце, присоединяйтесь ко мне и Вы не будете разочарованы".

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NVIDIA также обнаружила, что все больше и больше геймеров переходят на графические процессоры Turing. С графическим процессором Ampere на техпроцессе 7 нм NVIDIA повысит абсолютную производительность своих видеокарт, продолжит развитие технологии RTX и поднимет ее на следующий уровень. Ранее о графических процессорах NVIDIA Ampere говорилось, что они прошли сертификацию EEC. Сейчас графический процессор Turing способен трассировать лучи со скоростью 30 кадров в секунду и разрешением 1080p, для рабочих нагрузок и трассировкой лучей от легкого до умеренного уровня.

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GPU Ampere сможет пойти дальше потому, что он основан на 7-нм технологическом процессе Samsung EUV, который повысит производительность и эффективность энергопотребления. NVIDIA является одним из крупнейших клиентов TSMC и если NVIDIA на самом деле перейдет на 7-нм технологию Samsung, то это будет иметь последствия не только для компании, но и для TSMC. Сейчас 7-нм процесс TSMC не основан на процессе EUV, но у них имеется разработанный узел EUV. В настоящее время Samsung является логическим партнером для такой амбициозной компании, как NVIDIA и остается единственным передовым литейным заводом для NVIDIA. Ранее из гонки выбыла компания GlobalFoundries.