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Microsoft завершила официальную поддержку Windows 7 14 января и выпустила окончательное обновление в тот же день, но в этом обновлении появилась досадная ошибка, которая заменила некоторые обои для рабочего стола Windows 7 на простой черный фон. После негативной реакции пользователей Microsoft признала странную проблему и пообещала выпустить исправление в феврале.



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Сегодня Microsoft выпустила обновление Windows 7 KB4539602 для исправления ошибки. Это необязательное обновление и его можно загрузить вручную проверяя наличие обновлений на панели управления. Согласно сообщению Microsoft обновление KB4539602 включает исправления связанные только с обоями и надо установить патч, если ваши обои отображаются черным в Windows 7 SP1 или Server 2008 R2 SP1.

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Ссылки на скачивание обновления Windows 7 KB4539602 для прямой загрузки: 32-разрядная (x86) и 64-разрядная . Согласно каталогу Центра обновления Windows размер дополнительного исправления составляет менее 40 МБ и включает только улучшения обоев рабочего стола. "Обновление решает проблему, которая может привести к тому, что ваши обои со значением "Растянуть" будут отображаться черным цветом" - говорится в журнале изменений.

Перед установкой исправления Microsoft рекомендует пользователям убедиться, что установлено обновление SHA-2 (KB4474419) и обновление стека обслуживания (SSU) (KB4490628) или новее. Microsoft также поделилась обходным решением для устранения ошибки черных обоев, если вы не хотите устанавливать обновление. Обходной путь - применить обои в значении "Заполнение", "По размеру" или других конфигурациях.

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Изначально Microsoft заявляла, что обновление решает проблему для организаций оплачивающих расширенную поддержку, однако после обращений пользователей в социальных сетях Microsoft подтвердила, что обновление также исправляет ошибку для всех пользователей. Предприятия и организации, имеющие пакеты ESU, будут получать исправления безопасности для Windows 7 более года.