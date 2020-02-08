Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft выпустила обновление Windows 7 для исправления ошибки окончательного обновления

для раздела Блоги
4
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Microsoft завершила официальную поддержку Windows 7 14 января и выпустила окончательное обновление в тот же день, но в этом обновлении появилась досадная ошибка, которая заменила некоторые обои для рабочего стола Windows 7 на простой черный фон. После негативной реакции пользователей Microsoft признала странную проблему и пообещала выпустить исправление в феврале.

реклама

Сегодня Microsoft выпустила обновление Windows 7 KB4539602 для исправления ошибки. Это необязательное обновление и его можно загрузить вручную проверяя наличие обновлений на панели управления. Согласно сообщению Microsoft обновление KB4539602 включает исправления связанные только с обоями и надо установить патч, если ваши обои отображаются черным в Windows 7 SP1 или Server 2008 R2 SP1.

реклама

Ссылки на скачивание обновления Windows 7 KB4539602 для прямой загрузки: 32-разрядная (x86) и 64-разрядная. Согласно каталогу Центра обновления Windows размер дополнительного исправления составляет менее 40 МБ и включает только улучшения обоев рабочего стола. "Обновление решает проблему, которая может привести к тому, что ваши обои со значением "Растянуть" будут отображаться черным цветом" - говорится в журнале изменений.

Перед установкой исправления Microsoft рекомендует пользователям убедиться, что установлено обновление SHA-2 (KB4474419) и обновление стека обслуживания (SSU) (KB4490628) или новее. Microsoft также поделилась обходным решением для устранения ошибки черных обоев, если вы не хотите устанавливать обновление. Обходной путь - применить обои в значении "Заполнение", "По размеру" или других конфигурациях.

реклама

Изначально Microsoft заявляла, что обновление решает проблему для организаций оплачивающих расширенную поддержку, однако после обращений пользователей в социальных сетях Microsoft подтвердила, что обновление также исправляет ошибку для всех пользователей. Предприятия и организации, имеющие пакеты ESU, будут получать исправления безопасности для Windows 7 более года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
1
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
11
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
30
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
21
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
28
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
57
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
28
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
65

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 28
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 65
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft избавит геймеров от покупки новых видеокарт, решив проблему низких fps в 4К
88
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
408
Xiaomi снимает с продаж ещё один флагманский смартфон 2019 года
14
Неизвестный процессор Intel CC150 с производительностью i7-9700K появился на Taobao
18
Компания AMD раздала все долги, заработала миллиард долларов и наняла тысячи новых сотрудников
78
Крупные компании отказываются от покупки 64-ядерных процессоров EPYC Rome 7742, а акции падают в цене
67
Не все редакции Windows 10 готовы к 64-ядерному 128-поточному AMD Ryzen Threadripper 3990X — разница в производительности может превышать 29 % — тестирование AnandTech
25
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
85
Palit представила пассивно охлаждаемую GTX 1650 KalmX
19
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел до 80 долларов – самая низкая цена за всё время продаж
39
Процессоры AMD Dali способны довольствоваться уровнем TDP не более 6 Вт
23
YouTube серьёзно пересмотрела политику воспроизведения рекламы в роликах
40
Metro Exodus в Epic Games Store предлагают с большой скидкой
38
4A Games назвала точное время выхода Metro Exodus в Steam
12
Blizzard приступила к исправлению недостатков Warcraft III Reforged
13
На этой неделе начинаются продажи 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
33
В Epic Games Store раздают Carcassonne и Ticket to Ride, а на следующей неделе подарят Kingdom Come Deliverance
14
Финансовый отчёт Activision Blizzard: планы на ремастеры, поддержка WoW Classic и новая Call of Duty
10
Раджа Кодури переобул разработчиков в красное и посмотрелся в свежую кремниевую пластину
16
Тестирование AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый настольный процессор, который негде применить – от экспертов techspot
31

Популярные статьи

Как получить максимум эмоций от апгрейда
107
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
30
ТОП 6 самых продвинутых товаров Xiaomi по низким ценам на Aliexpress: сушилка для обуви Mijia Deerma HX10, магнитный куб от Xiaomi и многое другое
1
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
11
Топ-3 смартфона января 2020 года
2
ТОП 6 нужных и полезных гаджетов от Xiaomi, которые можно купить на Aliexpress: бесконтактный термометр, лазерный дальномер и многое другое
5
Гаджеты, которые задавали тренды прошедшего десятилетия. Часть 1
4
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
1

Сейчас обсуждают

AlexD_amur
09:39
Ещё не успел прочитать, но по содержанию вижу что нет серии GF 7ххх. Не упрёк, просто в глаза бросилось...
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
timon55
09:39
Это естественно заработать ничего не вкладывая.
Intel готова снижать цены на процессоры в три раза, но неофициально
Василий Иванов
09:39
не придумывай 3950x в разгоне до 4.8 делает разогнанный 9900k до 5.2
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Megard
09:38
Майкрософт и жопорукость - это синонимы.
Microsoft выпустила обновление Windows 7 для исправления ошибки окончательного обновления
Ты нищий амудодятел
09:38
Интел в два раза слабее, но в 4 раза дешевле. Спокойно можно порендерить и на 2066.
Тестирование AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый настольный процессор, который негде применить – от экспертов techspot
Василий Иванов
09:37
у меня райзен 3950x разогнан по всем ядрам до 4500 по 4 лучшим 4800 так что 9900k разонаный до 5.2 у меня отдыхает в играх ...то что на графиках это райзен в стоке
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Alex1976_2003
09:35
Писать нужно что про серверные процы речь, а то халявные просмотры накручивают.
Intel готова снижать цены на процессоры в три раза, но неофициально
Alexanbar
09:33
не хотят переобучаться
"Серые" версии умных телевизоров Samsung отключают некоторые функции - Samsung от комментариев воздерживается
Ты нищий амудодятел
09:32
После 7нм у интел+ ддр5+ "пять инструкций за такт" Красножопым страдать следующие 10лет, как на фикусах когда то ахахахаха
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Medyz Morte
09:30
Бред для нового поколения ...
Nvidia поясняет для чего нужно покупать дорогие видеокарты и мониторы на 240 Гц с G-Sync
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем