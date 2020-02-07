Первая плата для AMD Ryzen с Thunderbolt 3 сертифицирована Intel - ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
Компания ASRock, один из ведущих мировых производителей материнских плат, видеокарт и мини-ПК, объявила о том, что системная плата X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 получила сертификат Intel Thunderbolt Host. Это первая плата с чипсетом AMD и Thunderbolt 3 сертифицированная Intel.
реклама
X570 Phantom Gaming TB3 - это высококачественная модель материнской платы Mini-ITX серии ASRock X570, которая поддерживает процессоры AMD Ryzen серии 2000 и 3000 с сокетом AM4. Она оснащена 10-фазной схемой питания процессора (Dr.MOS), которая обеспечивает надежную и устойчивую работу процессора, расширенные возможности разгона и улучшенную производительность при низкой температуре, для продвинутых геймеров.
реклама
Ключевая особенность этой материнской платы с технологией Thunderbolt 3 предлагает высочайшую пропускную способность до 40 Гбит/с и высокоскоростную передачу данных и видео. X570 Phantom Gaming с TB3 может одновременно подключать до шести устройств Thunderbolt 3, таких как графическая карта, жесткий диск или монитор, с помощью технологии Daisy Chain.
реклама
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 с инновационными характеристиками, надежными компонентами и великолепной производительностью получила множество наград от мировых СМИ, таких как Tom HARDWARE, TechPowerUp и ANANDTECH. Для получения дополнительной информации о плате посетите страницу изделия ASRock.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила