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Качественную запись 8K-видео на смартфоне с чипом Snapdragon 865 показала компания Qualcomm

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Одной из особенностей нового процессора Qualcomm Snapdragon 865 является возможность записывать видео в разрешении 8K. На разработку процессора ушло 3 года, поэтому он оснащен многими новыми расширенными функциями. Компания Qualcomm показала клип в котором записано видео в разрешении 8K на смартфоне со Snapdragon 865 и это более, чем ожидалось.

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Процессор Snapdragon 855 легко записывал 4K с частотой 60FPS на основной камере. Snapdragon 865 включает новый чип изображения Qualcomm Spectra 480 ISP, который снимает фото и видео профессионального качества быстрее, чем когда-либо, со скоростью 2 гигапикселя в секунду. Spectra 480 имеет расширенные функции камеры поддерживая съемку видео 8K с технологией Dolby Vision и скоростью до 960 к/с, 200-мегапиксельных фотографий, съемку видео 4K HDR одновременно с фотографиями 64 МП и многое другое. Съемка со смартфоном на Snapdragon 865 и камерой Sony IMX586 показывает, что на мобильных телефонах получается качественная запись видео 8K.

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Многие флагманские смартфоны 2020 года используют флэш-память стандарта UFS 3.0 с большой скоростью чтения и записи, которая легко сможет обрабатывать разрешение 8K видео. Режим записи видео 8K будут иметь такие смартфоны, как Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Качество изображения полученное на смартфоне со Snapdragon 865 можно посмотреть в клипе от Qualcomm.

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