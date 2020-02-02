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Графические мобильные ускорители NVIDIA нового поколения SUPER, о которых объявят 31 марта, поступят на рынок с мая. NVIDIA вводит шесть мобильных видеокарт для замены существующей линейки, примерно по такой же стоимости.

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Новая мобильная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 заменит карту GTX 1050 3 ГБ GDDR5, которая установлена во многих недорогих игровых ноутбуках. Новая GTX 1650 более мощная и получила дополнительный гигабайт GDDR6 вместо GDDR5. GeForce GTX 1650 Ti 4 ГБ GDDR6 заменит GTX 1650 4 ГБ GDDR5 и является более дорогой для игровых ноутбуков начального уровня. У GTX 1650 Ti будет большее количество ядер.

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Ускоритель GeForce RTX 2060 6 ГБ GDDR6 заменит RTX 2060. Возможно это вариант GPU с большей частотой и лучшей компоновкой. Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 8 ГБ GDDR6 для ноутбуков также будет работать на более высокой частоте. Мобильная GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ GDDR6 заменит RTX 2070, с более высокой ценой и будет более мощной. Мощная GPU GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ GDDR6 заменит RTX 2080.

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NVIDIA заранее реагирует на выпуск новых мобильных GPU Intel и снижает стоимость производительности за доллар, запрашивая цену для графических ускорителей примерно на 50-100 долларов меньше. С новыми видеокартами геймеры получат более доступные игровые ноутбуки с GDDR6, что также соответствует генеральному плану NVIDIA по увеличению TAM (total available market) для ноутбуков и превращению их в портативные игровые центры.