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Производитель видеокарт PNY разместил на своем сайте два новых продукта Quadro - видеокарты Quadro RTX 8000 и Quadro RTX 6000 Passive с отсутствием охлаждающего вентилятора для отвода тепла. Хотя видеокарты оснащены пассивной системой охлаждения, это не значит, что они не требуют активного охлаждения. Quadro RTX 8000 и RTX 6000 Passive предназначены для центров обработки данных и рабочих станций. Они могут быть установлены в корпусах со скоростными вентиляторами, которые обеспечат для охлаждения необходимый поток воздуха.

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Видеокарты имеют размеры 10,5 x 4,4 дюйма и занимают два слота PCI. Quadro RTX 8000 и RTX 6000 Passive производятся на кремнии TU102 с 4608 ядрами CUDA, 576 тензорными ядрами и 72 ядрами RT. Тем не менее, эти версии поставляются с немного меньшей тактовой частотой памяти.

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Quadro RTX 8000 и RTX 6000 предлагают производительность до 16,3 TFLOP и 130,5 TFLOP соответственно, тогда как пассивные варианты ограничены 14,9 TFLOP и 119,4 TFLOP соответственно. Пропускная способность памяти на пассивных моделях достигает 624 Гбит/с, в то время как для активных - 672 Гбит/с.

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Quadro RTX 8000 и RTX 6000 рассчитаны на 295 Вт. Пассивные версии имеют максимальную мощность 250 Вт. Тем не менее, они требуют одного 8-контактного и 6-контактного разъемов питания PCIe, только не идут с выводами на дисплей. PNY поддерживает Quadro RTX 8000 и RTX 6000 Passive ограниченной трехлетней гарантией и пока не раскрывает цены на видеокарты.