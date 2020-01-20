Утверждены характеристики Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с GDDR6 до 20 ГБ и до 3480 ядер CUDA
Nvidia работает над выпуском очередной серии видеокарт RTX 3000 на новой архитектуре Ampere. Поскольку AMD предлагает жесткую конкуренцию Nvidia, компания усердно работает над ускоренным выпуском изделия и может официально представить графические ускорители уже в марте, когда Nvidia проведет конференцию GTC.
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Самая первая информация о процессорах Nvidia RTX 3080 и RTX 3070 с кодами GA103 и GA104 включает значительные особенности. В соответствии со спецификациями GA103 будет поставляться с 10-20 ГБ памяти GDDR6 и иметь 60 вычислительных блока, 3480 ядер CUDA и 320-битную видеопамять.
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Процессор GA104 будет иметь 8-16 ГБ GDDR6 вместе с набором из 48 вычислительных блоков, 3072 ядер CUDA и 256-битной видеопамяти. Оба новых процессора будут производиться с использованием 7-нм техпроцесса микроархитектуры Ampere. По сравнению с предыдущими поколениями новый RTX предложит значительные улучшения с увеличенным количеством вычислительных блоков и объемом памяти. Даже высокопроизводительная видеокарта RTX 2080 Super оснащена только 8 ГБ памяти GDDR6.
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