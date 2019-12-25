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Директор NVIDIA заявил, что ноутбуки на GeForce RTX 2080 Max-Q быстрее и мощнее Xbox Series X и PlayStation 5

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На демонстрации GTC China 2019 директор NVIDIA, Jensen Huang, показал слайд с ноутбуком Lenovo Y900 с видеокартой GeForce GTX 980M на архитектуре Maxwell и новый игровой ноутбук Lenovo Y740 с видеокартой GeForce RTX 2080 Max-Q на архитектуре Turing.

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Jensen Huang заявил, что игровой ноутбук на GeForce RTX 2080 Max-Q значительно мощнее игровых консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5, которые ожидаются в 2020 году. Консоли производятся в сотрудничестве с крупнейшим конкурентом NVIDIA на рынке графических компонентов компанией AMD.

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NVIDIA была первой, которая применила трассировку лучей на видеокартах для широкого круга пользователей и энтузиастов, выпустив линейку видеокарт GeForce RTX еще в 2018 году. После этого NVIDIA улучшила технологии и наборы функций, таких как DLSS и выпустила GeForce RTX 2080 Max-Q - лучший из графических процессоров, которые применялись в игровых ноутбуках.

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По производительности настольные GPU будут значительно быстрее, чем GPU RDNA следующего поколения с трассировкой лучей от AMD на новых консолях. А к моменту запуска новых консолей NVIDIA выпустит новые графические процессоры на 7-нм техпроцессе, которые увеличат общую производительность, включая технологию трассировки лучей.

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snake32
01:53
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abdulla
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VRoman
01:45
А если потенциал RDNA раскроется к тому времени? Он +10% к 5700ХТ от обновления дров в течении года мысленно прибавил?
Директор NVIDIA заявил, что ноутбуки на GeForce RTX 2080 Max-Q быстрее и мощнее Xbox Series X и PlayStation 5
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