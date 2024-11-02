Россияне активно раскупают Lada Granta, продажи Lada Vesta значительно сократились.

АвтоВАЗ представил свежие данные о продажах автомобилей за октябрь 2024 года, и результаты оказались весьма интересными. В целом, продажи автомобилей марки Lada увеличились на 1386 единиц по сравнению с сентябрем, достигнув отметки в 42 875 штук. Однако не все модели продемонстрировали положительную динамику: продажи Lada Vesta упали на 25% относительно предыдущего месяца.

В октябре 2024 года россияне проявили особую активность в покупке Lada Granta: было реализовано 19 899 единиц этой модели. Granta продолжает оставаться одним из самых популярных автомобилей в России, что обусловлено её доступной ценой и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Продажи других моделей также остаются на высоком уровне:

Lada Niva Travel — 4808 единиц

Lada Niva Legend — 5030 единиц

Lada Largus — 3579 единиц.

Тем не менее, наиболее заметным стало падение интереса к Lada Vesta, которая была продана в количестве 9015 единиц.

За первые десять месяцев 2024 года АвтоВАЗ реализовал 377 854 автомобиля, из которых Lada Granta составила значительную долю — 175 607 единиц.

Эксперты отмечают, что снижение продаж Lada Vesta может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, конкуренция на рынке легковых автомобилей усиливается, и новые модели от других производителей начинают привлекать внимание покупателей. Во-вторых, возможные изменения в ценовой политике и предложениях от АвтоВАЗа также могут влиять на выбор потребителей.

С другой стороны, успех Lada Granta указывает на то, что российские автомобили остаются востребованными среди населения, особенно в условиях экономической нестабильности.