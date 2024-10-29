Китай находится на пороге значительных изменений в области полупроводниковой промышленности, что может повлиять не только на внутренний рынок, но и на глобальные тенденции в этой сфере.

Китайская промышленность полупроводников продолжает наращивать свои масштабы, планируя инвестировать свыше $100 миллиардов в оборудование для производства чипов в течение следующих трех лет. Согласно отчетам ассоциации SEMI China, эта сумма отразит значительное увеличение закупок оборудования для обработки кремниевых пластин, что уже сейчас заметно по выручке крупнейшего поставщика в этой области — компании ASML.

В последние два квартала ASML сообщила о том, что почти половина её доходов поступает от китайских заказчиков. Это подчеркивает растущий интерес местных производителей к расширению своих производственных мощностей. В то время как мировой рынок оборудования для изготовления полупроводников в прошлом году сократился на 1,9%, китайский сегмент показал впечатляющий рост на 28,3%.

Китайские производители сосредоточены на разработке чипов с использованием технологий в диапазоне от 28 до 14 нм, что позволяет им заменить импортируемые компоненты. В будущем они также планируют освоить технологии до 7 нм, однако это будет затруднено из-за ограничений на использование литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV).

Основные инвестиции будут направлены на расширение производственных мощностей вблизи существующих заводов таких компаний, как SMIC, Huahong и Nexchip. Ожидается, что к 2025 году Китай станет лидером по приросту мощностей в области зрелой литографии, занимая около четверти всех мощностей среди ведущих мировых производителей чипов.

В ближайшие годы акцент будет сделан на внедрение производственных линий для выпуска чипов с техпроцессами 28-нм и 22-нм. Это особенно актуально с учетом растущего спроса на чипы для электромобилей. Однако эксперты предупреждают, что мощности для производства чипов с техпроцессами старше 28 нм могут столкнуться с недостатком заказов, что приведет к снижению цен на такие компоненты.

Если китайский рынок электроники и электромобилей вернется к росту в 2025 году, уровень загрузки предприятий, занимающихся выпуском зрелых чипов, едва ли превысит 75%. Динамика цен на чипы, производимые по устаревшим технологиям, остается неопределенной, поскольку производители и заказчики продолжают находить способы влиять друг на друга.