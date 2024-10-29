Министерство цифрового развития Российской Федерации объявило о планах по созданию собственного сообщества разработчиков на базе операционной системы Linux. В это новое объединение будут приглашены специалисты из стран, готовых к сотрудничеству с Россией. Данное заявление прозвучало на фоне недавнего увольнения 11 российских программистов, занимавшихся разработкой ядра Linux.

По словам представителя Минцифры, увольнение российских специалистов можно рассматривать как проявление дискриминации. Министерство считает, что в текущих условиях критически важно наладить сотрудничество с теми государствами, которые готовы работать с Россией, и создать свою альтернативную структуру. Однако представитель министерства не уточнил, велись ли уже переговоры с какими-либо странами по этому вопросу.

Linux-сообщество, как известно, является частью глобального движения свободного программного обеспечения. Это подразумевает, что пользователи могут свободно использовать и модифицировать программное обеспечение, основанное на лицензии, предоставляющей доступ к исходному коду. В рамках этого сообщества разработчики из разных стран, включая Россию, США, Германию, Индию и Китай, совместно работают над улучшением платформы GNU/Linux.

На прошлой неделе основатель проекта Linux Линус Торвальдс поддержал решение об исключении российских программистов из числа специалистов, вносящих вклад в разработку драйверов и подсистем для ОС. Увольнения коснулись тех сотрудников, которые использовали российские почтовые сервисы или были связаны с отечественными организациями. Это решение было принято на основе юридических рекомендаций в условиях международных санкций против России.

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора компании Postgres Professional, отметил, что мир открытого кода претерпевает значительные изменения, которые могут негативно сказаться как на России, так и на международном сообществе в целом. Он считает создание альтернативного Linux-сообщества приоритетной задачей для России, особенно в контексте разработки критически важных системных компонентов для технологического суверенитета страны.

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Панченко также выразил мнение, что создание нового сообщества может подразумевать создание форка ядра Linux. Он отметил, что к этому новому объединению могли бы присоединиться китайские специалисты, которые достигли значительных успехов в разработке операционных систем. Однако он подчеркнул, что нет гарантии, что китайские разработчики захотят делиться своими достижениями с другими.

Кроме того, Панченко добавил, что было бы более эффективно создать новый форк Linux как совместный проект нескольких стран, а не только России. Это могло бы повысить авторитет нового сообщества. Однако для успешной реализации этой идеи России необходимо стать лидером и основным донором программного кода и экспертизы в разработке. В то же время он указал на проблему нехватки квалифицированных разработчиков в стране и подчеркнул необходимость срочного обучения и подготовки кадров.