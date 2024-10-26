Этот проект не только укрепляет позиции страны на международной арене, но и открывает новые горизонты для научных исследований и инноваций.

На историческом для Дании мероприятии основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг совместно с королем Фредериком X объявили о запуске Gefion — самого мощного суперкомпьютера в стране, предназначенного для решения задач в области искусственного интеллекта. Название Gefion выбрано в честь скандинавской богини плодородия, что символизирует надежды на новые достижения в научных исследованиях и технологиях.

Суперкомпьютер Gefion будет управляться Датским центром инноваций в области искусственного интеллекта (DCAI), который был создан с поддержкой фонда Novo Nordisk Foundation и Датского фонда экспорта и инвестиций. Церемония открытия прошла в Копенгагене и привлекла внимание множества участников, включая Надю Карлстен, генерального директора DCAI.

Gefion состоит из 191 системы DGX H100, что в сумме дает 1528 ускорителей NVIDIA H100. В дополнение к этому, система включает 382 процессора Intel Xeon Platinum и использует интерконнект NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Хотя полные технические характеристики и показатели производительности пока остаются под завесой тайны, ожидается, что пиковая теоретическая FP64-производительность составит около 52 Пфлопс, а FP8-вычисления с разреженностью достигнут порядка 6 Эфлопс.

Gefion будет использоваться для решения сложных задач в различных областях, включая квантовые вычисления, «зеленую» энергетику и биотехнологии. Исследователи из Копенгагенского университета (UCPH) планируют задействовать суперкомпьютер для проведения крупномасштабного распределенного моделирования квантовых компьютерных схем. Кроме того, совместно с Техническим университетом Дании (DTU), Novo Nordisk и Novonesis будет разработана многомодальная геномная ИИ-модель для анализа мутаций заболеваний и разработки вакцин.

Также стартапы, работающие над перспективными проектами в области обработки текстов, изображений и видео, получат доступ к возможностям Gefion.

Суперкомпьютер размещен в одном из дата-центров Digital Realty в Дании, который полностью обеспечивает свое функционирование за счет возобновляемых источников энергии. Сборка и установка вычислительного комплекса проводились специалистами компании Eviden, что подчеркивает высокие стандарты качества и устойчивости.