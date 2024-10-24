На этой неделе компания Raspberry Pi анонсировала новый модуль ускорителя искусственного интеллекта AI HAT+, который предназначен для использования с флагманским одноплатным компьютером Raspberry Pi 5.

Этот продукт был разработан в сотрудничестве с компанией Hailo и предлагает две версии с впечатляющей производительностью — 13 и 26 триллионов операций в секунду (TOPS).

Этот модуль становится логическим продолжением предыдущего AI Kit, выпущенного летом, который также использовал ускоритель Hailo-8. Однако теперь он интегрирован непосредственно в плату расширения, что упрощает его использование и установку. Новый ускоритель поддерживает интерфейс PCIe 3.0, что открывает возможности для будущих обновлений программного обеспечения и улучшений производительности.

Новый Raspberry Pi AI Kit+ доступен в двух вариантах: версия Hailo-8 с производительностью 26 TOPS и более компактная версия Hailo-8L на 13 TOPS. Старшая модель позволяет запускать несколько нейросетей одновременно. Совместимость с последней версией Raspberry Pi OS позволяет автоматически обнаруживать встроенный ускоритель, что упрощает интеграцию в различные приложения, такие как rpicam-apps и Picamera2.

Модуль Raspberry Pi AI HAT+ также предлагает дополнительные преимущества: он поставляется с фиксаторами высотой 16 мм, которые обеспечивают пространство для активного охлаждения, и включает плоский кабель для подключения к PCIe на плате компьютера. Что касается цен, младшая версия на 13 TOPS стоит $70, в то время как старшая версия на 26 TOPS оценена в $110.



