С каждым успешным запуском SpaceX приближается к своей цели по созданию надежной и многофункциональной системы для освоения космоса.

Аэрокосмическая компания SpaceX продолжает уверенно двигаться к своей цели по освоению космоса, успешно завершив пятый тестовый полет своего многофункционального космического корабля Starship. Миссия, стартовавшая с базы Starbase в Техасе, стала важным этапом для компании, так как все запланированные задачи были выполнены, а корабль успешно приводнился в Индийском океане.

Старт ракеты-носителя Super Heavy вместе с Starship состоялся в 08:25 по местному времени (15:25 мск). Примерно через семь минут после старта первая ступень ракеты была поймана на поверхности Земли с помощью установки Mechazilla, что стало значительным достижением для SpaceX и продемонстрировало эффективность их технологий повторного использования.

После отделения от первой ступени Starship продолжил свой путь и спустя около 45 минут вновь вошел в атмосферу Земли. В этот момент корабль прошел через фазу пикового нагрева, что стало критическим испытанием для его конструкции. На опубликованных изображениях можно заметить возгорание одного из закрылков, однако это не помешало кораблю успешно завершить свою миссию.

Приводнение Starship произошло в 16:30 мск. Вскоре после этого наблюдатели стали свидетелями взрыва, сопровождающегося яркой вспышкой. Подробности этого инцидента пока не прокомментированы и официальные заявления от SpaceX по данному вопросу отсутствуют.

Это событие стало продолжением серии успешных тестов, проведенных компанией ранее. Всего SpaceX осуществила четыре тестовых запуска Starship — по два в прошлом и текущем годах. Корабль предназначен для выполнения амбициозных миссий, включая полеты к Луне и Марсу, а также для более дальних космических исследований. Кроме того, SpaceX имеет контракт с NASA на использование Starship для доставки первых экипажей программы Artemis между лунной орбитой и южным полюсом Луны.