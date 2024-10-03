Эта ситуация подчеркивает сложность глобальных цепочек поставок и зависимость от иностранных производителей, что становится все более актуальной темой в условиях современного экономического климата.

В условиях растущих экономических санкций США, компания Tesla приняла решение о прекращении продаж стандартной заднеприводной версии своей популярной модели Model 3 на американском рынке. Это решение стало известно благодаря обновлению информации на официальном сайте компании.

Теперь стартовой моделью Tesla Model 3 в США стала версия Long Range с задним приводом, цена которой составляет $42 490. Прекращение продаж стандартной модели, которая стоила $38 990 и использовала литий-железо-фосфатные (LFP) батареи, произведенные в Китае, связано с недавним повышением импортных пошлин на эти аккумуляторы.

Согласно источникам, Tesla столкнулась с необходимостью увеличить цену на стандартную версию Model 3 из-за новых тарифов, что могло снизить её конкурентоспособность на рынке. В результате компания решила полностью прекратить продажи данной модели в США, чтобы избежать дальнейших финансовых потерь и неудобств для потребителей.

Эксперты отмечают, что данное решение может повлиять на спрос на электромобили Tesla, особенно среди покупателей, ищущих более доступные варианты. Модель Long Range, хоть и обладает улучшенными характеристиками, становится менее доступной для широкой аудитории.

Tesla продолжает адаптироваться к меняющимся условиям рынка и политической ситуации. Ожидается, что компания будет искать новые пути для снижения затрат и увеличения производства аккумуляторов в других странах, чтобы минимизировать влияние санкций и обеспечить стабильное предложение своих автомобилей.