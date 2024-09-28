Ситуация продолжает развиваться, и многие участники сообщества ждут дальнейших шагов как от Мулленвега, так и от WP Engine.

На этой неделе сообщество WordPress, самой популярной платформы для создания сайтов, стало ареной разгоревшегося конфликта, затрагивающего этические нормы использования открытого программного обеспечения. Соучредитель WordPress Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg) выступил с резкой критикой хостинг-компании WP Engine, охарактеризовав её как «раковую опухоль» в экосистеме WordPress.

Мулленвег, который управляет как проектом WordPress.org, так и коммерческим сервисом WordPress.com через свою компанию Automattic, поднял вопросы о том, насколько ориентированные на прибыль компании обязаны вносить вклад в проекты, на которых они зарабатывают. WP Engine, основанная в 2010 году, предоставляет хостинг для более чем 200 тысяч сайтов на WordPress и стала серьезным конкурентом WordPress.com.

В своей речи на конференции WordCamp, спонсируемой WP Engine, Мулленвег заявил: «Компания контролируется частной инвестиционной компанией Silver Lake, которая лишь заботится о прибыли. Я призываю всех в сообществе WordPress голосовать своим кошельком: поддержите тех, кто заботится о экосистеме, а не тех, кто выжимает из неё последние соки».

В ответ на обвинения WP Engine заявила, что Automattic требовала «значительную сумму» за несколько дней до выступления Мулленвега. По их словам, компания была предупреждена о содержании его речи и считает действия Мулленвега попыткой скрыть свои коммерческие интересы под маской защиты сообщества.

Ситуация продолжает развиваться, и многие участники сообщества ждут дальнейших шагов как от Мулленвега, так и от WP Engine.