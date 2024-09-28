OpenAI продолжает активно развиваться и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, стремясь укрепить свои позиции в индустрии искусственного интеллекта и обеспечить устойчивый рост в будущем

Ведущая компания в области искусственного интеллекта OpenAI готовится к значительным изменениям в своей бизнес-модели. В следующую среду она проведёт раунд финансирования, в ходе которого намерена привлечь $7 миллиардов, что может привести к росту её рыночной оценки до $150 миллиардов, сообщает The New York Times.

В рамках подготовки к этому раунду OpenAI распространила среди потенциальных инвесторов отчёт о своих финансовых показателях. В документе указано, что выручка компании в августе увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На июнь текущего года число пользователей её услуг достигло около 350 миллионов, что в 3,5 раза больше, чем в марте.

Основным фактором этого роста стала популярность ChatGPT. В частности, значительный прирост пользователей произошёл после введения функции использования чат-бота без необходимости создания учётной записи. OpenAI ожидает, что в этом году доход от ChatGPT составит $2,7 миллиарда, что значительно превышает $700 миллионов, полученных в 2023 году. Дополнительно ещё $1 миллиард компания рассчитывает получить от организаций, использующих её технологии.

Несмотря на впечатляющие результаты, OpenAI продолжает оставаться убыточной. В этом году предполагается убыток в размере $5 миллиардов.

Согласно внутренним документам, около 10 миллионов пользователей ChatGPT ежемесячно оплачивают подписку стоимостью $20. OpenAI планирует увеличить стоимость подписки до $22 к концу этого года и до $44 в течение следующих пяти лет. Это изменение уже вызывает обсуждения среди пользователей и аналитиков.

Кроме того, более миллиона сторонних разработчиков используют технологии OpenAI для создания собственных сервисов, что также способствует росту интереса к компании. В отчёте также указано, что OpenAI находится на этапе перехода от некоммерческой к коммерческой модели бизнеса. Это позволит компании снять ограничения на доходность для инвесторов и расширить возможности для привлечения новых средств с более высокими ставками доходности.

Согласно прогнозам OpenAI, к 2029 году её доход может достичь впечатляющих $100 миллиардов, что сопоставимо с годовыми продажами таких гигантов, как Nestlé и Target.