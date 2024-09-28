Важно помнить, что технологии постоянно развиваются, и возможно, в будущем Apple сможет предложить полную поддержку нового стандарта в своих устройствах.

Новые модели iPhone 16 Pro и Pro Max, как известно, поддерживают Wi-Fi 7, что стало неожиданностью для многих поклонников Apple. Однако недавние тесты показали, что реализация этого стандарта в новых смартфонах имеет свои ограничения.

Wi-Fi 7 обещает значительное увеличение скорости передачи данных благодаря расширению каналов с 160 МГц до 320 МГц. Тем не менее, как выяснили эксперты из Les Numeriques, в iPhone 16 Pro и Pro Max ширина каналов осталась на уровне 160 МГц. Это ограничение приводит к тому, что реальные скорости передачи данных варьируются от 1,6 до 1,7 Гбит/с. Эти показатели сопоставимы с результатами предыдущих моделей iPhone 15 Pro и Pro Max, которые поддерживают лишь Wi-Fi 6E.

В тестах использовалась Mesh-система TP-Link Deco BE85, а также проводились сравнения с ноутбуком Asus на процессоре Lunar Lake, который показал скорость до 4 Гбит/с при полноценной поддержке Wi-Fi 7. Однако в случае с новыми iPhone пользователи не смогут воспользоваться всеми преимуществами нового стандарта.

Стоит отметить, что Apple не единственная компания, которая ограничивает возможности новых стандартов. На рынке можно встретить множество маршрутизаторов, которые не поддерживают все функции Wi-Fi 7. Например, большинство недорогих моделей вообще не работают на частоте 6 ГГц. Аналогичная ситуация наблюдается и среди новых системных плат на чипсете X870, где ширина канала также ограничена 160 МГц.

Несмотря на эти ограничения, Wi-Fi 7 все же предлагает множество других преимуществ по сравнению с предыдущими версиями. Улучшенная производительность в условиях многопользовательского доступа, более низкие задержки и повышенная стабильность соединения — все это делает новый стандарт привлекательным для пользователей.

Хотя iPhone 16 Pro и Pro Max не могут полностью реализовать потенциал Wi-Fi 7 из-за ограничений по ширине каналов, они все же предлагают ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями.