В ближайшее время на российские дороги выйдет партия новейших BMW M5, которые были представлены всего несколько месяцев назад. Первые автомобили с гибридным приводом уже готовятся к отправке к дилерам в Подмосковье, однако цена на них будет значительно выше, чем в США — от 26,7 миллионов рублей.





Новый BMW M5 представляет собой седьмое поколение одного из самых мощных автомобилей марки. Гибридная система plug-in drive обеспечивает общую мощность в 717 л.с., из которых 577 л.с. приходятся на двигатель внутреннего сгорания V8, а оставшиеся 194 л.с. — на электромотор. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавный и быстрый разгон: до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,5 секунды, а до 200 км/ч — за 10,9 секунды.

Максимальная скорость нового BMW M5 с пакетом M Driver’s Package достигает 305 км/ч, что подчеркивает его спортивные амбиции. В электрическом режиме автомобиль может проехать до 40 км, не создавая шума благодаря работе только электромотора. Однако при необходимости мощности, например, при резком нажатии на газ или переключении коробки передач на режим M Steptronic, двигатель внутреннего сгорания мгновенно подключается для обеспечения максимальной динамики.

На новом BMW M5 установлены высококачественные тормоза: спереди — шестипоршневые суппорты на 16,1-дюймовых дисках, а сзади — однопоршневые плавающие суппорты на 15,7-дюймовых дисках. Дополнительно доступны керамические тормоза M Carbon. Подвеска автомобиля включает пятирычажный задний мост и переднюю ось на двойных поперечных рычагах, что обеспечивает отличную управляемость и стабильность на дороге. Стандартная комплектация включает адаптивную подвеску BMW M с электронно управляемыми амортизаторами, позволяя водителям подстраивать характеристики под свои предпочтения.



